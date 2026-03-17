Wanda Buk, pełniąca funkcję doradcy Prezydenta RP uważa, że należy zrobić wszystko aby doprowadzić do likwidacji Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Jak poinformowała, 17 marca premier Donald Tusk otrzyma od prezydenta Karola Nawrockiego stanowisko w tej sprawie przed nadchodzącą Radą Europejską.
Unijny szczyt ws. ETS
19 marca odbędzie się unijny szczyt ws. ETS. To system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Od 2028 r. ma wejść w życie ETS2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo.
Wśród przedstawicieli rządu powtarzane jest stanowisko, że ETS2 powinien być opóźniony, ale jednocześnie oznacza to mniej pieniędzy na transformację energetyczną. Przedstawiciele PiS są przeciwni temu rozwiązaniu.
Wiceprezes PiS i kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały, która wzywa premiera Donalda Tuska do przedstawienia w ciągu 14 dni planu wyjścia z unijnego systemu ETS. Zdaniem Czarnka, wyjście z ETS obniżyłoby o kilkadziesiąt procent rachunki za energię.
W poniedziałek w Polsat News do słów wiceprezesa PiS ws. ETS odniosła się mec. Wanda Buk, społeczna doradczyni prezydenta RP, była wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej i była wiceminister cyfryzacji.
Uważam, że tutaj pan minister Czarnek zachowuje się bardzo zachowawczo, dlatego że on postuluje zawieszenie, czy też wyjście z ETS-u na poziomie krajowym. Ja uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby doprowadzić do likwidacji ETS-u na poziomie całej Unii Europejskiej
— powiedziała Buk.
Wskazała m.in., na malejącą rolę europejskiego przemysłu. Zaznaczyła, że podobne rozwiązania jak ETS funkcjonują na całym świecie, ale „w Europie mamy najdroższy ETS na świecie.
ETS, który jest 10 razy wyższy od chińskiego ETS-u, o połowę wyższy od kalifornijskiego
– zauważyła.
Zapowiedziała, że prezydent przekaże premierowi swoje stanowisko w tej sprawie.
Uchylę rąbka tajemnicy. Jutro w trybie ustawy o współpracy prezydenta z Radą Ministrów oraz Sejmem i Senatem zostanie przekazane premierowi Donaldowi Tuskowi stanowisko pana prezydenta właśnie przed nadchodzącą Radą Europejską. (Stanowisko), które będzie zawierało konkretne propozycje rozwiązań, modyfikacji, ale nie pozornych, nie takich kosmetycznych, bo my pozornych i kosmetycznych zmian widzieliśmy już bardzo, bardzo dużo. Tutaj potrzeba naprawdę zdecydowanych zmian, jeżeli nie chcemy skończyć w roku 2050 jako ci najbiedniejsi
– zaznaczyła Buk.
ETS „zły na wielu poziomach”
Dopytywana o szczegóły propozycji powiedziała, że nie chce ich „spoilerować”. Powtórzyła swoją wcześniejszą tezę, że „pierwszym postulatem, nie dla Polski, dla całej Unii Europejskiej, jest likwidacja dzisiaj tego systemu”. Oceniła, że jest on „dogłębnie zły na wielu poziomach”.
Wydaje mi się, że propozycje prezydenta, które jutro zostaną zaprezentowane, są bardzo racjonalne i będą skuteczne. Konsultowała je grupa ekspertów
— podkreśliła.
Buk była też pytana, jak na propozycje prezydenta zareagują europejskie instytucje.
Komisja Europejska bywa głucha na otaczającą rzeczywistość, trochę ją też zakłamuje
– oceniła.
Dodała jednak, że „jest to czas absolutnie najwyższy”.
5 marca kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły nowy cel klimatyczny, zakładający redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Zatwierdzono również roczne opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2, który przewiduje objęcie transportu i budownictwa pozwoleniami na emisję CO2. Zamiast w 2027 r., system ten zacznie obowiązywać w 2028 r.
PAP/mly
