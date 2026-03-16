Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał w Brukseli, że unijni ministrowie spraw zagranicznych wywierali podczas poniedziałkowego spotkania presję na Węgry, m.in. w kwestii odblokowania 20. pakietu sankcji na Rosję. „Zaoferowałem, że będę mediatorem między Ukrainą a Węgrami” – oznajmił polityk.
Sikorski powiedział, że strona węgierska była przekonywana ws. konieczności wprowadzenia 20. pakietu sankcji wobec Rosji za wojnę w Ukrainie.
Była presja na ten kraj, na Węgry, którego szefostwo jest sojusznikiem ideologicznym naszej opozycji
-– atakował minister.
Rurociąg Przyjaźń
Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że Węgry mają pretensje do Ukrainy dotyczące ropociągu Przyjaźń. Po tym, gdy pod koniec stycznia rurociąg został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku, wstrzymano tranzyt rosyjskiej ropy naftowej na Węgry i Słowację. Ukraina wyraziła gotowość naprawy Przyjaźni, ale zaznaczając, że nie jest to jej priorytetem - zwłaszcza że obiekt może zostać ponownie uszkodzony przez Rosjan. Budapeszt i Bratysława oskarżyły Kijów o to, że celowo wstrzymał przesył ropy i argumentowały, że mają zdjęcia satelitarne, wskazujące na to, że ropociąg jest sprawny. W odwecie obie stolice zablokowały 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy, a Węgry wstrzymały przyjęcie 20. pakietu sankcji na Rosję. Pakiet ten miał być zatwierdzony pod koniec lutego, w czwartą rocznicę inwazji Kremla na pełną skalę.
Tymczasem teraz Sikorski powiedział, że Węgry jednak przyznały, że Przyjaźń wymaga naprawy.
Kiedy ostatni raz się tutaj spotkaliśmy, to mój węgierski kolega argumentował, że rurociąg jest w pełni sprawny. Dzisiaj już przyznał, że nie jest sprawny i wymaga naprawy
-– zauważył minister.
Polityk dodał, że cała sytuacja jest „bardzo nietypowa”, bo z jednej strony Ukraina walczy w wojnie z Rosją, a z drugiej – pozwala na przepływ rosyjskiej ropy przez swoje terytorium do kraju, który jest wobec niej nieprzyjazny.
Krytyka Sikorskiego
Sikorski przyznał, że podczas spotkania wypunktował działania Węgier niekorzystne dla Ukrainy, w tym: blokadę refundacji środków z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju dla państw, które wsparły Ukrainę, w tym Polski, zablokowanie priorytetu polskiej prezydencji, którym było otwarcie klastra negocjacyjnego w sprawie członkostwa Ukrainy w UE, zablokowanie pożyczki 90 mld euro dla podtrzymania działalności państwa i oporu ukraińskiego, a także zablokowanie 20. pakietu sankcji. Podkreślił też, że w węgierskich mediach państwowych, kontrolowanych przez węgierską partię rządzącej, jest wiele antyukraińskiej propagandy.
Ukraina ma powody do tego, aby nie czuć specjalnej wdzięczności wobec Węgier
— ocenił minister.
Sikorski podkreślił jednak, że Węgry powinny się „dogadać” z Ukrainą, która też ma swoje postulaty. Oznajmił, że zaoferował swoją mediację w rozmowach między stronami.
Deklaracja Czech
Tymczasem przebywający w Brukseli wicepremier, minister przemysłu Czech Karel Havliczek zadeklarował, że jego kraj jest gotów kierować misją, która zbada stan rurociągu Przyjaźń uszkodzonego na Ukrainie w wyniku rosyjskich ataków. Jego zdaniem Kijów powinien umożliwić wizytę ekspertów.
Unia Europejska powinna wysłać na Ukrainę ekspertów, a Republika Czeska jest gotowa stanąć na czele tej inicjatywy
— powiedział Havliczek.
Jego zdaniem taka misja ma szansę powodzenia.
Mówimy: mamy tu spór między Ukrainą, Węgrami i Słowacją. Trzeba uspokoić stosunki, trzeba przenieść to z poziomu emocjonalnej dyskusji politycznej na poziom dyskusji merytorycznej
— wyjaśnił.
Według Havliczka czeski zespół ekspertów wraz ze specjalistami z innych krajów europejskich ustaliłby na miejscu faktyczny stan rurociągu i niezależnie stwierdził, w jakim stopniu rurociąg jest uszkodzony oraz kiedy można by przywrócić jego działanie. Dodał, że o sytuacji związanej z rurociągiem rozmawiał z premierami Słowacji i Węgier, Robertem Ficą i Viktorem Orbanem.
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755664-sikorski-chce-byc-mediatorem-miedzy-ukraina-a-wegrami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.