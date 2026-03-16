Marszałek Sejmu i były członek PZPR Włodzimierz Czarzasty ponownie z bezczelny i arogancki sposób zwracał się do reportera Telewizji wPolsce24 Macieja Zemły. A wszystko przez proste pytanie, na które Czarzasty nie potrafi udzielić rzeczowej odpowiedzi - chodzi o „odmrożenie” projektu „Polski SAFE 0%”.
Red. Maciej Zemła zapytał Czarzastego na konferencji prasowej o to, kiedy „odmrozi” prezydencki projekt „Polski SAFE 0%”. 11 marca Czarzasty zapowiadał, że Sejm nie będzie pracował nad prezydenckim projektem do czasu zakończenia procesu legislacyjnego związanego ustawą o unijnym programie SAFE, Głowa państwa podjęła już jednak decyzję w ej sprawie, wetując projekt. Reszta procesu legislacyjnego to już formalność, biorąc pod uwagę stanowisko opozycji ws. unijnego SAFE - wiadomo, że nie uda się odrzucić prezydenckiego weta. Kiedy zatem Czarzasty odblokuje prezydencki projekt?
To nie jest temat związany z konferencją, chyba że popatrzymy na pana prezydenta poprzez osobę, która przejmowała mieszkanie w Gdańsku, ale nie o tym dzisiaj jest konferencja
— odpowiedział Czarzasty, tym samym unikając konkretnego odniesienia się do sprawy. Jego konferencja dotyczyła rządowego programu mieszkaniowego.
Czarzasty obrażał dziennikarza wPolsce24
Później red. Zemła na korytarzu sejmowym ponownie zapytał Czarzastego o tę sprawę. Znów spotkał się z unikiem.
Jak przyjdzie czas, to będę to komentował
— mówił marszałek Sejmu. Wobec kolejnego uniku, red. Zemła ponowił niewygodne pytanie. tym razem Czarzasty pokusił się o bezczelne zachowanie wobec dziennikarza, jawnie obrażając go - byłemu członkowi PZPR zdarzało mu się już wcześniej traktować tak innych dziennikarzy.
Mówiłem już panu 1000 razy, że nie rozmawiam z pańską telewizją
— powiedział Czarzasty.
Ale kolega z innej redakcji też o to zapytał, więc pozwolę sobie zapytać
— drążył dalej dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Ale kolega z innej redakcji zadawał pytania w sposób błyskotliwy i inteligentny
— rzucił w stronę dziennikarza Czarzasty.
A to może pan odpowiedzieć chociaż na proste pytanie, za ile czasu?
— dopytał reporter.
Nie ma już tego kolegi z innej redakcji. Do widzenia
— wypalił uśmiechnięty Czarzasty.
tkwl/Telewizja wPolsce24
