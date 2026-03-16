WIDEO

Kierwiński atakował opozycję i wyśmiewał obawy przed mechanizmem warunkowości w unijnym SAFE. "Biedacy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Kierwiński (na zdjęciu) szydził z opozycji ws. SAFE / autor: Fratria
Chociaż Komisja Europejska używała mechanizmu warunkowości przy KPO do szantażowania Polski i wpływania poprzez niego na wybory w Polsce, to najwidoczniej koalicja rządząca nie widzi niczego złego w tym, aby to samo działo się ws. SAFE. Obawy związane z mechanizmem wyśmiał w Radiu Zet minister Marcin Kierwiński.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w Radiu Zet oskarżał opozycję o… dezinformowanie opinii publicznej w sprawie pożyczki z programu SAFE.

To jest kampania, gdzie polscy politycy występują przeciwko polskiemu bezpieczeństwu. Występują de facto przeciwko Polsce

— grzmiał.

Oskarżenia Kierwińskiego

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski dopytywał Kierwińskiego, czy jego zdaniem dezinformują prezydent Karol Nawrocki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen.

Oczywiście, że tak

— odparł minister.

Jeżeli kredyty na zbrojenia są tak nieopłacalne, to dlaczego brali kredyty koreańskie?

— pytał polityk.

Dziennikarz zauważył, że z Koreą Południową nie było zasady warunkowości.

Nie było zasady warunkowości… No biedacy… A były gorsze warunki finansowe? Tam gorsze warunki nie przeszkadzały, bo można było jakieś dziwne interesy robić na tych pieniądzach? Nie wiem, nie rozumiem tego. Oni są po prostu kompletnie nieodpowiedzialni

— atakował Kierwiński.

CZYTAJ TAKŻE:

Adrian Siwek/Radio Zet/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych