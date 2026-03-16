Chociaż Komisja Europejska używała mechanizmu warunkowości przy KPO do szantażowania Polski i wpływania poprzez niego na wybory w Polsce, to najwidoczniej koalicja rządząca nie widzi niczego złego w tym, aby to samo działo się ws. SAFE. Obawy związane z mechanizmem wyśmiał w Radiu Zet minister Marcin Kierwiński.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w Radiu Zet oskarżał opozycję o… dezinformowanie opinii publicznej w sprawie pożyczki z programu SAFE.
To jest kampania, gdzie polscy politycy występują przeciwko polskiemu bezpieczeństwu. Występują de facto przeciwko Polsce
— grzmiał.
Oskarżenia Kierwińskiego
Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski dopytywał Kierwińskiego, czy jego zdaniem dezinformują prezydent Karol Nawrocki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen.
Oczywiście, że tak
— odparł minister.
Jeżeli kredyty na zbrojenia są tak nieopłacalne, to dlaczego brali kredyty koreańskie?
— pytał polityk.
Dziennikarz zauważył, że z Koreą Południową nie było zasady warunkowości.
Nie było zasady warunkowości… No biedacy… A były gorsze warunki finansowe? Tam gorsze warunki nie przeszkadzały, bo można było jakieś dziwne interesy robić na tych pieniądzach? Nie wiem, nie rozumiem tego. Oni są po prostu kompletnie nieodpowiedzialni
— atakował Kierwiński.
Adrian Siwek/Radio Zet/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755657-kierwinski-szydzil-z-opozycji-ws-safe-biedacy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.