Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że na mocy wszystkich przepisów to prezydent RP powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - I czekam na to - dodał. Portal wPolityce.pl dotarł do fragmentu dokumentu przesłanego przez marszałka Sejmu do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. To, co zaskakuje, to oficjalny ton i tytułowanie Święczkowskiego „prezesem Trybunału Konstytucyjnego”, co pokazuje, że obecne władze, wbrew swojej narracji, oficjalnie uznają Trybunał na legalny.
Sejm wybrał w piątek sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego - ich kandydatury zostały zgłoszone przez Prezydium Sejmu. Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS.
Po dokonanym przez Sejm wyborze sędziów TK minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od sześciorga wybranych sędziów TK. Zapowiedział przy tym, że resort ma „plan B”, gdyby prezydent ślubowań nie odebrał.
Na dzisiejszej konferencji prasowej Czarzasty był pytany o ewentualną realizację tego planu i złożenie ślubowania przez sędziów przed innym organem niż prezydent.
Jeżeli chodzi o przyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to na mocy wszystkich przepisów powinien to zrobić prezydent Nawrocki. I czekam na to
— powiedział marszałek Sejmu.
Na uwagę, co będzie, jeżeli prezydent nie przyjmie tego ślubowania, Czarzasty zapytał, dlaczego ktoś myśli, że „prezydent Nawrocki będzie łamał prawo bądź odmówi przyjęcia przysięgi”.
W piątek na sędziów TK wybrani zostali: były prezes skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia „Iustitia” Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO); sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę); dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050), a także adwokat dr Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).
„Prezydent na to na pewno nie pozwoli”
Zgodnie z ustawą sędziowie powinni być zaprzysiężeni przez prezydenta. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy Karol Nawrocki przyjmie przysięgę od szóstki sędziów. Pytany o to w piątek przez dziennikarzy w Sejmie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki nie odpowiedział wprost. Przyznał jednak, że większość parlamentarna mogła uzupełniać TK „krok po kroku, zgodnie z konstytucją”.
Ale nie chcieliście tego robić, dlatego że TK, gdzie nie mielibyście większości, nie byłby pod butem waszego rządu i premiera. Teraz widzicie tego szansę, by w 48 godzin zaaresztować TK i wybrać byle jak, byle szybko, byle waszych kandydatów. Prezydent na to na pewno nie pozwoli
— powiedział Bogucki. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim Bogucki m.in. powtórzył zastrzeżenia co do trybu wyboru sędziów TK.
Wydaje się, że nie zachowano terminu zgłaszania kandydatur, po drugie naruszenie artykułu 30 ust. 4 regulaminu Sejmu, przez niezachowanie minimum 7-dniowego terminu pomiędzy doręczeniem posłom dokumentu dot. kandydatur, a przeprowadzeniem głosowania
— wskazał Bogucki.
I wreszcie po trzecie, naruszenie standardów rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur. To są krytyczne błędy proceduralne, które zostały w mojej ocenie popełnione w toku procedowania
— zaznaczył.
Posłowie PiS podważają konstytucyjność piątkowego wyboru, twierdząc, że narusza ją m.in. jednoczesny wybór aż sześciu sędziów. Ich zdaniem powinni oni być wybierani indywidualnie, w związku z zakończeniem kadencji ich poprzedników. W lutym posłowie PiS złożyli w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący konstytucyjność ustawy regulującej wybór sędziów TK. Trybunał ma zająć się tym wnioskiem we wtorek, 17 marca.
Przedmiotem sporu jest także to, od kiedy wybrany sędzia TK uznawany jest za sędziego. Zabierający głos podczas piątkowych głosowań Maciej Tomczykiewicz (KO) przekonywał, że decydujący jest wybór przez Sejm, natomiast zaprzysiężenie przez prezydenta ma jedynie charakter protokolarny, co jest oczywistą nieprawdą, o czym mówiła w rozmowie z portalem wPolityce.pl była sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.
Pismo Czarzastego do prezesa Święczkowskiego
Portal wPolityce.pl dotarł do fragmentu dokumentu przesłanego przez marszałka Sejmu do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. To, co zaskakuje, to oficjalny ton i tytułowanie Święczkowskiego „prezesem Trybunału Konstytucyjnego”, co pokazuje, że obecne władze, wbrew swojej narracji, oficjalnie uznaje Trybunał na legalny.
kk/PAP/wPolityce
