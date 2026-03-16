TYLKO U NAS

Niebywały pokaz arogancji. Łącki wyśmiał to, że Tusk okłamał Polaków ws. cen paliwa. "Będzie się pani kłóciła o 40 groszy?". WIDEO

  • Polityka
  • opublikowano:
Łącki wyśmiał to, że Tusk okłamał Polaków ws. cen paliwa
Jeden z najbogatszych polskich parlamentarzystów Artur Łącki (Koalicja Obywatelska) wielokrotnie zasłynął już z ogromnej arogancji, co szczególnie unaoczniło się przy okazji ogromnych kontrowersji związanych z przyznawaniem środków z KPO HoReCa. Teraz na antenie Telewizji wPolsce24 wyśmiał to, że dla Polaków problemem jest, iż premier Donald Tusk kłamał ws. cen paliw. „Będzie się pani kłóciła o 40 groszy?” - wypalił.

Red. Magdalena Ogórek na antenie Telewizji wPolsce24 zapytała posła Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego o to, dlaczego Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej okłamał Polaków, że obniży ceny paliwa, co się nie stało.

Obecnie ceny są szczególnie wysokie z uwagi na konflikt na Bliski Wschodzie, a rząd… nie robi nic w tej sprawie, umywając ręce.

Będzie się pani kłóciła o 40 groszy?

— zapytał Łącki.

Tak, bo dla wielu ludzi to jest mnóstwo pieniędzy

— wskazała Ogórek.

Sorry, ale pani redaktor o 40 groszy nie będę się kłócił, dlatego że przynajmniej przez 2 czy 3 lata była około 3 procent. Miało prawo

— powiedział poseł.

Mój Boże…

— podsumowała redaktor.

Adrian Siwek/wPolsce24

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych