Jeden z najbogatszych polskich parlamentarzystów Artur Łącki (Koalicja Obywatelska) wielokrotnie zasłynął już z ogromnej arogancji, co szczególnie unaoczniło się przy okazji ogromnych kontrowersji związanych z przyznawaniem środków z KPO HoReCa. Teraz na antenie Telewizji wPolsce24 wyśmiał to, że dla Polaków problemem jest, iż premier Donald Tusk kłamał ws. cen paliw. „Będzie się pani kłóciła o 40 groszy?” - wypalił.
Red. Magdalena Ogórek na antenie Telewizji wPolsce24 zapytała posła Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego o to, dlaczego Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej okłamał Polaków, że obniży ceny paliwa, co się nie stało.
Obecnie ceny są szczególnie wysokie z uwagi na konflikt na Bliski Wschodzie, a rząd… nie robi nic w tej sprawie, umywając ręce.
Będzie się pani kłóciła o 40 groszy?
— zapytał Łącki.
Tak, bo dla wielu ludzi to jest mnóstwo pieniędzy
— wskazała Ogórek.
Sorry, ale pani redaktor o 40 groszy nie będę się kłócił, dlatego że przynajmniej przez 2 czy 3 lata była około 3 procent. Miało prawo
— powiedział poseł.
Mój Boże…
— podsumowała redaktor.
