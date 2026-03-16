Koalicja 13 Grudnia za nic ma weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. unijnego SAFE. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu przyjęto uchwałę, która według ekipy Donalda Tuska, legitymizuje wzięcie przez Polskę szkodliwej pożyczki. Od momentu przyjęcia uchwały trwa medialne wyjaśnianie tematu przez członków rządu K13G. Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział, że w ciągu „kilkudziesięciu godzin” rząd przedstawi alternatywny plan na wypłacenie środków, pierwotnie zaplanowanych w europejskim programie SAFE, określony przez premiera jako program „Polska Zbrojna”. Z kolei pełnomocnik rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w studiu PAP, że w kwietniu Polska otrzyma pierwsze środki w programie „Polska Zbrojna”. Jak wskazała, podpisanie umowy na pożyczki z KE planowane jest na przełom marca i kwietnia.
W zeszłym tygodniu rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dot. unijnego programu SAFE. Zgodnie z uchwałą spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który poinformował, że nie podpisze rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE.
W uchwale w sprawie Programu Polska Zbrojna rząd zadeklarował kontynuację działań na rzecz pozyskania środków finansowych także na wsparcie zadań realizowanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.
Według wiceszefa MON prezydenckie weto oznacza, że wypłata środków na wspomniane służby bezpieczeństwa jest znacznie utrudniona.
Prezydent zrobił wszystko, żeby Policja, Straż Graniczna nie dostała ani grosza. I myślę, że to jest po prostu taka strategia, że im gorzej tym lepiej. Im gorzej będą się czuli funkcjonariusze, policjanci, tym być może z punktu widzenia politycznego dla prezydenta i jego środowiska politycznego, lepiej
— powiedział Tomczyk na antenie Radiowej Trójki.
„Pracowaliśmy intensywnie cały weekend”
Podkreślił, że rząd pracuje nad tym, aby wypłacić wszystkie środki zaplanowane pierwotnie w europejskim programie SAFE.
Pracowaliśmy intensywnie cały weekend i będziemy, myślę, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin pokazywać ten plan alternatywny, który został nazwany przez premiera Donalda Tuska „Polska Zbrojna”
— dodał.
Zrobimy absolutnie wszystko, żeby te środki na polskie bezpieczeństwo wydać
— zapewnił.
„Kończymy rozmowy z Komisją Europejską”
Dziś w Studiu PAP pełnomocnik rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została spytana, kiedy Polska ma szanse otrzymać pierwsze środki unijnego z programu. Według niej, będzie to najprawdopodobniej w kwietniu.
Dziś kończymy rozmowy z Komisją Europejską na temat podpisania umowy. Mam nadzieję, że podpiszemy tę umowę w końcówce marca lub na początku kwietnia
— powiedziała minister.
Jak oceniła, ogłoszone weto prezydenta Nawrockiego do ustawy wdrażającej SAFE „komplikuje całą sprawę”, jeśli chodzi o pozyskanie unijnych środków z mechanizmu SAFE. Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ta ustawa nie dotyczyła tego, czy Polska powinna w ogóle być częścią unijnego mechanizmu SAFE, ale tego, by stworzyć nowy instrument finansowy, który pozwoli odpowiednio wydać środki pozyskane w ramach programu.
W myśl uchwały rządu, przyjętej po prezydenckim wecie, unijne środki mogą trafić do już istniejącego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że jest to rozwiązanie niedoskonałe, gdyż przepisy tego funduszu pozwalają na wydawanie środków tylko na potrzeby Sił Zbrojnych RP, pomijając potrzeby Policji, Straży Granicznej czy sprawy infrastruktury.
xyz/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755637-ekipa-tuska-chce-szybko-srodki-z-safe-maja-byc-juz-w-kwietniu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.