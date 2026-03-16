Szef parlamentarnego klubu PiS Mariusz Błaszczak i europoseł PiS Tobiasz Bocheński na konferencji prasowej mówili m.in. o sprawie SAFE i o tym, że rządzący zablokowali procedowanie prezydenckiego projektu „Polski SAFE 0%”.
Dziś prof. Przemysław Czarnek przedstawił projekt uchwały zobowiązującej rząd Donalda Tuska do opracowania programu wyjścia Polski z ETS. Ta uchwała została już złożona do marszałka Sejmu. W zamrażarce marszałka Czarzastego tkwią jeszcze 2 ważne projekty z punktu widzenia interesów Polski i Polaków - obniżenie podatku VAT i opłat związanych z paliwem oraz prezydencki projekt SAFE 0%
— mówił na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak.
Będziemy domagać się, żeby projekt „Polski SAFE 0%” był przyjęty przez parlament i żeby można było wykorzystać zyski wypracowane przez NBP na potrzeby Wojska Polskiego
— dodał.
„Szantażują opinię publiczną”
To, co słyszymy z ust Tuska i polityków KO to nie tylko wyprzedawanie polskiej racji stanu, ale również przykład nieprawdopodobnego zaprzaństwa w sferze publicznej. Ludzie, którzy w latach 2007-2015 rozłożyli armię na łopatki i likwidowali jednostki wojskowe, stroją się w szaty patriotyzmu i mówią o Wojsku Polskim. Ludzie, którzy w 2021 mówili, że nie ma potrzeby kupowania sprzętu wojskowego, dzisiaj szantażują opinię publiczną opowieściami o wielkim projekcie SAFE i ich wielkim sukcesie
— zaznaczył z kolei Tobiasz Bocheński.
Mariusz Błaszczak odniósł sie też do kwesti wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
W ciągu krótkiego czasu, łamiąc regulamin, wybrano, Sejm wybrał sędziów, którzy, można powiedzieć, że są politykami w togach. (…) W związku z tym, że łamano reguły, w naszym przekonaniu ci państwo nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. To jest zamach na Trybunał Konstytucyjny
— stwierdził Błaszczak.
Czy politycy PiS mogą zapewnić, że jeśli PiS wygra kolejne wybory, to nie wyprowadzi Polski z UE?
Możemy. Możemy zapewnić, że Prawo i Sprawiedliwość będzie działało na rzecz taką, żeby głos Polski w Unii Europejskiej był silny, żeby Polska nie była przedmiotem, tylko podmiotem polityki zagranicznej -
— zaznaczył szef parlamentarnego klubu PiS.
„Wyraźnie będzie nielegalna”
A co z unijną pożyczką SAFE?
Jeżeli zostanie zaciągnięta wbrew woli prezydenta, będzie nielegalna. Wyraźnie będzie nielegalna. (…) Zaciąganie takiej pożyczki wbrew przepisom prawa jest zwyczajnie nielegalne
— mówił Błaszczak.
Mariusz Błaszczak ocenił jako bezsensowny system, pozwalający na rozwody pozasądowe.
Ludzie wierzący zawierają związki małżeńskie w kościele, ludzie niewierzący w urzędzie stanu cywilnego, więc po cóż trzeci system (…) równoległy do tych dwóch
— podkreślił szef klubu PiS.
Po to, żeby wprowadzić małżeństwa jednopłciowe, po to, żeby ulegać ideologii tęczowej, właśnie po to. Po to jest im to potrzebne. Ten projekt został złożony przez PSL, jeżeli się nie mylę. Więc chłopi przyjechali tu do Warszawy z Polski lokalnej (…) i zwariowali
— dodał.
tkwl/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755632-blaszczak-bedziemy-sie-domagac-przyjecia-polskiego-safe-0
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.