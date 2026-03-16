Senator Grzegorz Bierecki, który od dłuższego czasu zwraca uwagę na zastrzeżenia znacznej części przedsiębiorców ws. KSeF skierował oficjalne oświadczenie do Marszałek Senatu oraz Ministra Finansów. Parlamentarzysta domaga się jasnych odpowiedzi na temat tego, kto i gdzie przetwarza dane milionów polskich przedsiębiorców.
Senat konsekwentnie blokuje uczciwą debatę na temat KSEF, jednak senator Grzegorz Bierecki nie składa broni. Niedawno, podczas obrad Senatu, wiceminister Zbigniew Sawicki odmówił odpowiedzi na pytania parlamentarzysty. Resort finansów nie kwapi się też do udzielenia odpowiedzi Telewizji wPolsce24. Bierecki złożył oświadczenie senatorskie z pytaniami do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
Gdzie trafią dane przedsiębiorców?
Jednym z najważniejszych punktów oświadczenia senatora Grzegorza Biereckiego jest kwestia lokalizacji infrastruktury technicznej.
Senator pyta wprost: gdzie znajdują się siedziby podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz gdzie fizycznie znajduje się sprzęt wykorzystywany do obsługi systemu?
Dlaczego odpowiedź na te pytania jest tak ważna dla przedsiębiorców? Ponieważ chcą mieć pewność, że dane o ich transakcjach, kontrahentach i marżach są bezpieczne i podlegają pełnej kontroli państwa.
Bierecki podnosi także kwestię transparentności procesów decyzyjnych. Pyta więc m.in. o ostatecznego beneficjenta podmiotów obsługujących KSeF, tryb decyzji o wyborze konkretnych firm, a także roczny koszt usług świadczonych przez te podmioty.
Inną kontrowersyjną kwestią jest fakt istnienia dwóch wersji systemu. Senator dopytuje, kto i kiedy podjął decyzję o rezygnacji z pierwszej wersji KSeF, zlecił opracowanie drugiej i jak zmieniła się lista firm przetwarzających dane w wyniku tej zmiany.
A co z audytami?
Interesująca dla przedsiębiorców jest z całą pewnością także kwestia audytów oraz szczelności KSEF. Grzegorz Bierecki w swoim oświadczeniu postuluje wyjaśnienie, czy KSeF uzyskał pozytywną opinię Komitetu ds. Cyfryzacji przed wdrożeniem. Pytania o to, kto i kiedy dokonał audytu pierwszej wersji systemu oraz czy możliwa jest zmiana podmiotów przetwarzających dane (i na jakich warunkach) sugerują potrzebę wzmocnienia nadzoru nad tym gigantycznym zbiorem informacji.
Trudno oczywiście kwestionować potrzebę uszczelnienia systemu podatkowego, jednak transparentność w zakresie tego, jakie firmy mają dostęp do wrażliwych danych finansowych, to podstawa zaufania na linii państwo-obywatel.
Ministerstwo Finansów musi odpowiedzieć na pytania senatora Biereckiego do kancelarii tajnej, a tam zapoznać się z tą odpowiedzią będą mogli senatorowie. Odpowiedź na to oświadczenie może rzucić zupełnie nowe światło na stopień przygotowania polskiej administracji do ochrony cyfrowej prywatności biznesu.
Pełna treść oświadczenia
Oświadczenie senatorskie senatora Grzegorza Biereckiego skierowane do Pani Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy –Błońskiej oraz Ministra Finansów pana Andrzeja Domańskiego
Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Konwentu Seniorów Senatu RP z dnia 12 marca b.r. proszę o udzielenie odpowiedzi na warunkach określonych w Ustawie o ochronie informacji niejawnych na poniższe pytania:
-1. Jakie podmioty uczestniczą w przetwarzaniu danych Krajowego Systemu eFaktur?
-2. Gdzie znajdują się ich siedziby?
-3. Gdzie znajduje się infrastruktura techniczna wykorzystywana przez te podmioty do wykonania umowy?
-4. Kto jest ich właścicielem i ich ostatecznym beneficjentem?
-5. Kto, kiedy i w jakim trybie zdecydował o wyborze tych podmiotów?
-6. Na jaki okres zawarto umowy z tymi podmiotami?
-7. Jaki jest roczny koszt usług świadczonych przez te podmioty?
-8. Czy możliwa jest zmiana podmiotów przetwarzających dane KSeF i pod jakimi warunkami może to nastąpić?
-9. Czy KSeF uzyskał przed wdrożeniem pozytywną opinię Komitetu ds. Cyfryzacji zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne?
-10. Kto i kiedy dokonał audytu pierwszej wersji systemu KSeF?
-11. Kto i kiedy podjął decyzję o rezygnacji z tej wersji i zlecił opracowanie drugiej wersji?
-12. Jak zmieniła się lista podmiotów przetwarzających dane KSeF w wyniku przyjęcia nowej wersji systemu informatycznego?
-13. Jaką rolę w przetwarzaniu danych KSeF odgrywa firma Imperva/Thales?
