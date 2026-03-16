„Pamiętacie Państwo sprawę sierż. Michała Czabrowskiego, który w związku z zatrzymaniem agresywnego obywatela Ukrainy, został oskarżony przez Prokuraturę o rzekome popełnienie przestępstwa, choć w postępowaniu dyscyplinarnym wykazano, że nie naruszył żadnych przepisów?” - napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski, przypominając sprawę sierż. Czabrowskiego.
CZYTAJ TAKŻE: Zatrzymał Ukraińca podejrzanego o uprowadzenie dziecka. Policjant może być wydalony, choć „został całkowicie uniewinniony”
Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu policjant z KMP w Sopocie sierż. Michał Czabrowski zatrzymał agresywnego Ukraińca podejrzanego o uprowadzenie dziecka. Ukrainiec twierdził, że rzekomo policjant go pobił, przez co funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach, a sprawę podjęła też prokuratura.
Sierż. Czabrowski w postępowaniu dyscyplinarnym został uniewinniony, ponadto Sąd Rejonowy w Sopocie uchylił środek zapobiegawczy wobec policjanta. Pomimo to podległa Waldemarowi Żurkowi prokuratura - jak poinformował mec. Bartosz Lewandowski - domaga się dalszego zawieszenia funkcjonariusza!
„Tyle było ostatnio o szacunku do munduru"
Pomimo uchylenia przez Sąd Rejonowy w Sopocie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, podległa Waldemarowi Żurkowi Prokuratura… wniosła zażalenie i domaga się dalszego zawieszenia pana sierżanta
— napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.
Tyle było ostatnio o szacunku do munduru, o tym jak rząd dba o dobrych funkcjonariuszy, a po spektakularnym cofnięciu apelacji na polecenie Waldemara Żurka w sprawie kpt. Anny Michalskiej z SG po raz kolejny Prokuratura domaga się środków zapobiegawczych wobec policjanta objętego domniemaniem niewinności!
— dodał.
