Prezydent Karol Nawrocki w ostatnich dniach stał się celem bezpardonowych ataków ze strony koalicji rządzącej i sprzyjających jej mediów. Wściekły atak na głowę państwa spowodowany był zapowiedzią zawetowania ustawy o SAFE. Teraz rzucono się na prezydenta przy okazji jego obecności na meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Mainstreamowe media rozpisują się od wczoraj, a za nimi politycy Koalicji 13 Grudnia, o gwizdach z jakimi miał spotkać się prezydent Nawrocki. Jak w rzeczywistości wyglądało przywitanie prezydenta Nawrockiego na stadionie?
CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk może tylko pozazdrościć! Tak kibice przywitali Karola Nawrockiego na Jasnej Górze. „Czołem panie prezydencie!”
Prezydent Karol Nawrocki pojawił się w niedzielę na meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Wedle doniesień mediów, które później kolportowali politycy Koalicji 13 Grudnia, kibice mieli wygwizdać Nawrockiego. Wokół tej sytuacji w sieci wybuchła awantura, bo część kibiców przekonuje, że gwizdy dotyczyły prezydenta Zabrza - Kamila Żbikowskiego, który ma przeciągać sprzedać klubu.
Mainstreamowe media całą sytuację obróciły jednak przeciwko prezydentowi Nawrockiemu, pisząc jednoznacznie, że kibice wygwizdali właśnie jego. Tę narrację od razu podłapali politycy koalicji rządzącej.
Karol Nawrocki poszedł na mecz Górnik Zabrze - Raków Częstochowa. I? Został wygwizdany przez tysiące kibiców. Walczysz z wojskiem? Zbierasz gwizdy
— napisał na platformie X Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
Nawet kibice są przeciwko zdradzie dokonanej przez Nawrockiego
— dorzucił Roman Giertych, który dodał w tej sprawie jeszcze kilka wpisów.
Głos w sprawie zabrali w końcu kibice, którzy byli obecni na meczu. Według ich relacji, gwizdy były dedykowane prezydentowi Zabrza, a nie Karolowi Nawrockiemu.
Zamieszanie w tej sprawie było tak duże, że pytania o to, kogo w końcu wygwizdano pojawiły się m.in. na profilu na Facebooku Górnika Zabrze.
CZYTAJ TAKŻE: Nawrocki na meczu Polska - Holandia. „Prezydent musi być tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport jest ważny”. Jak przywitali go kibice?
Z kolei na największym kanale kibicowskim w Polsce pojawił się materiał, w którym w taki sposób zrelacjonowano całe zajście.
Gdy spiker powitał głowę państwa, część trybun wstała z miejsc i brawami powitała prezydenta, ale pojawiły się też gwizdy, o czym szumnie rozpisują się niektóre media na co dzień nie sprzyjające środowiskom kibicowskim, jak również samemu Karolowi Nawrockiemu
— słyszymy w materiale.
kk/wPolsce24/PolishFans TV
