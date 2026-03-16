Kogo Polacy uważają za polityka, który najlepiej dba o interesy Polski na arenie międzynarodowej? Okazało się, że najwięcej badanych w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazało na prezydenta Karola Nawrockiego. Z kolei premiera Donalda Tuska wyraźnie wyprzedził… szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski.
Na prezydenta Karola Nawrockiego jako tego, kto najlepiej dba o interesy Polski na arenie międzynarodowego, wskazało 38,8 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, który uzyskał zaufanie 26,9 proc. ankietowanych.
Tusk na trzecim miejscu
Dopiero na trzecim miejscu uplasował się premier Donald Tusk, na którego wskazało 16,3 proc. badanych.
13,4 proc. ankietowanych Polaków wybrało odpowiedź „żaden z nich”, a 4,6 proc. „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowany w dniach 27.02-01.03.2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.
tkwl/wp.pl
