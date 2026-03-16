TYLKO U NAS. Mieli pilnować dzieci, a urządzili libację alkoholową! "Wśród nich był nominat Żurka - wyznaczony na pełniącego obowiązki dyrektora"

Na zdjęciu dialog z interwencji policji ws. libacji alkoholowej opiekunów ośrodka wychowawczego z Pszczyny / autor: Telewizja wPolsce24
Sprawą zajął się red. Rafał Jarząbek, który pojawił się w Zakopanem, żeby zrelacjonować to, co się wydarzyło.

Chodzi o okręgowy ośrodek wychowawczy w Pszczynie, ale całe zajście miało miejsce w powiecie tatrzańskim. Właśnie do tego powiatu opiekunowie zabrali swoich wychowanków na obóz narciarski. Wszystko by było w porządku, gdyby nie to, że panowie w nocy z 11 na 12 marca urządzili sobie libację alkoholową. Chodzi tutaj o trzech wychowawców z tego ośrodka, ale wśród nich był nominat Waldemara Żurka - wyznaczony na pełniącego obowiązki dyrektora tego ośrodka

— powiedział redaktor Jarząbek.

Ten człowiek pełni funkcję od 1 marca tego roku i został wyznaczony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Panowie w nocy rozpoczęli swoją libację, policja została powiadomiona o tym, że opiekunowie nie sprawują odpowiednio pieczy nad swoimi podopiecznymi, przyjechali na miejsce, zastali pana, kiedy niósł kolejne butelki z alkoholem do ośrodka, aby dalej raczyć się trunkami

— dodał.

Nagrania z policyjnej interwencji

Telewizja wPolsce24 dotarła do nagrań z interwencji policji.

W pewnym momencie padło pytanie: „Kto sprawuje teraz opiekę nad dziećmi?”.

My. Znaczy, teraz chyba nikt

— odpowiedział jeden z opiekunów.

Panowie na miejscu mówili policjantom, że przyjechali tutaj prywatnie. Jednak z naszych informacji wynika, że do powiatu tatrzańskiego dotarli służbowym samochodem należącym do tego ośrodka, więc o jakimś prywatnym wypadzie w góry raczej tutaj mowy nie ma

— poinformował redaktor Jarząbek.

Stanowisko policji

O sprawę zapytany został oficer prasowy policji w Zakopanem asp. sztab. Roman Wieczorek.

Wiem, że takie czynności były podjęte, natomiast jaki jest efekt, na chwilę obecną nie mogę tego przekazać, ponieważ czynności nadal trwają

— powiedział.

Nagrania z policyjnej interwencji zostały zabezpieczone?

Zostały zabezpieczone i na wezwanie sądu zostaną przedstawione do odtworzenia, tak aby cały przegląd sytuacji był dostępny dla wszystkich stron

— wyjaśnił oficer prasowy.

Co się stało z opiekunami po policyjnej interwencji?

Osoby zostały tam na miejscu, ale oczywiście policjanci też dbając o bezpieczeństwo osób, które przebywały na tym zgrupowaniu, poprosiły o nadzór nad nimi do czasu przyjazdu innych opiekunów, którzy zdeklarowali swoją obecność

— zakończył asp. sztab. Wieczorek.

