„Prawo i Sprawiedliwość opowiadało się za wejściem Polski do Unii Europejskiej - w przeciwieństwie do najbliższego doradcy Tuska, czyli Romana Giertycha, który aktywnie działał przeciwko” - przypomniał Adam Bielan, europoseł PiS. Polityk odniósł się do wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym samego premiera Donalda Tuska sugerujących, że PiS wyprowadzi Polskę z UE. Bielan powiedział na antenie Polsat News również, że nie zgadza się ze stwierdzeniami zawartymi w artykule Konrada Szymańskiego, byłego ministra ds. europejskich w rządzie PiS.
Od co najmniej 10 lat politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że Prawo i Sprawiedliwość wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej (lub, co gorsza: nawet z Europy w ogóle, co jest już wybitną, piramidalną bzdurą). Choć PiS rządziło przez 8 lat, mając większość sejmową, prezydenta i większość instytucji, polexitu nie dokonało, ale z zapowiedzi koalicji rządzącej, z premierem Donaldem Tuskiem na czele, w 2027 r., jeśli powróci do władzy, zrobi to już na pewno.
Koalicja, owszem, czymś straszyć musi. Ale zdarza się, że tezy o „polexicie” forsują także byli ministrowie w rządzie PiS, jak np. Konrad Szymański.
Z kim i gdzie Tusk może rozmawiać o polexicie?
O to, czy PiS faktycznie wyprowadza Polskę z UE, pytany był europoseł tego ugrupowania Adam Bielan w programie „Graffiti” na antenie Polsat News.
Nie, absolutnie
— odpowiedział polityk na dokładnie tak postawione pytanie.
Prowadzący zwrócił uwagę, że o „realnym zagrożeniu” polexitem mówi premier Donald Tusk.
To jest bzdura. Prawo i Sprawiedliwość opowiadało się za wejściem Polski do Unii Europejskiej - w przeciwieństwie do najbliższego doradcy Tuska, czyli Romana Giertycha, który aktywnie działał przeciwko
— przypomniał Adam Bielan.
[Giertych] Został właśnie wiceszefem komisji klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Jest prawnikiem rodziny Donalda Tuska, takim jego consigliere. To Giertych, przypomnijmy, bardzo mocno gardłował przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Prowadził całą kampanię, straszył Polaków, więc o Polexicie to niech Tusk porozmawia z Giertychem przy winie
— ocenił.
Komisja Europejska - stronnicza czy nie?
Adam Bielan został następnie zapytany o artykuł Konrada Szymańskiego, b. ministra ds. europejskich w rządzie PiS i zawarte tam stwierdzenia, takie jak: „Polska prawica weszła na własne życzenie na polexitową ślizgawkę”.
Czytałem ten tekst, ale nie zgadzam się z jego założeniami. Konrad Szymański bardzo delikatnie traktuje Komisję Europejską, oceniając jej część winy za kryzys, który był w końcówce naszych rządów związanych z KPO. Ja przypomnę, że po zmianie władzy KPO zostało odblokowane, chociaż ani przecinek w polskim prawie nie został zmieniony. To pokazuje, jak bardzo upolityczniona była decyzja Komisji Europejskiej o wstrzymaniu środków KPO dla Polski
— wskazał europoseł.
Dziennikarz zwrócił uwagę, że według Szymańskiego polityki tam nie było, a jedynie sytuacja, w której „Zbigniew Ziobro robił rzeczy, na które rząd Prawa i Sprawiedliwości dogadywał się, że ich nie będzie”, tj. „ścigał sędziów za to, że wysyłali pytania prejudycjalne”.
Komisja Europejska żądała od Polski zmiany prawa, chociaż wymiar sprawiedliwości, co sam Konrad Szymański przyznaje w tym tekście, nie należy do kompetencji wspólnotowych. A mimo tego, że żadne prawo w Polsce nie zostało zmienione po wyborach w październiku 2023 roku, natychmiast odblokowano KPO, więc to jest koronny dowód
— przypomniał Bielan.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o praktykę, to gdzie reakcja Komisji Europejskiej na wyeliminowanie losowego przydziału sędziów, na ręczne sterowanie prokuraturą, ale również sądami przez obecnego ministra sprawiedliwości i jego poprzednika, gdzie reakcja Komisji Europejskiej na to? Nie ma. Komisja Europejska jest stronnicza. Komisja Europejska to nie jest jakieś bezstronne ciało. To są politycy. Ursula von der Leyen przez lata była ministrem w rządzie Angeli Merkel. Życzyła publicznie powodzenia Donaldowi Tuskowi w jego staraniach o powrót na fotel premiera w Polsce i nie tylko mu życzyła publicznie powodzenia, ale również aktywnie go wspierała w tym procesie, blokując środki dla Polski rządzonej przez konserwatywny rząd
— podsumował.
Podsumowanie
Europoseł Adam Bielan stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość nie planuje wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Przypomniał, że partia popierała wejście kraju do UE, w przeciwieństwie do Romana Giertycha, który kiedyś sprzeciwiał się integracji. Bielan skrytykował także tezy z artykułu Konrada Szymańskiego o „polexitowej ślizgawce”, twierdząc, że nadmiernie łagodnie ocenia on działania Komisji Europejskiej. Jego zdaniem decyzja Komisja Europejska o zablokowaniu środków z KPO była polityczna, skoro po zmianie rządu fundusze odblokowano bez zmiany polskiego prawa.
Polsat News/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755620-bielan-o-polexicie-niech-tusk-rozmawia-z-giertychem-przy-winie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.