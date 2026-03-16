To nie jest dobry czas dla mec. Romana Giertycha! Poseł Koalicji Obywatelskiej najpierw przegrał w sądzie z dziennikarzem wPolsce24 Samuelem Pereirą, a teraz poniósł sromotną klęskęw starciu z posłem Prawa i Sprawiedliwości Pawłem Jabłońskim. „Roman Giertych wytoczył mi o to CZTERY sprawy. (…) I wszystkie te sprawy sromotnie przegrał. (…) Ale i to nie koniec. Bo w toku jest piąta sprawa – tym razem z mojej inicjatywy” - relacjonuje na platformie X wiceszef MSZ.
Jabłoński poinformował na platformie X o wygraniu kolejnej sprawy z Giertychem.
Jabłoński vs. Giertych – 4:0. W skrócie: Wygrałem w tym tygodniu przed sądem z Giertychem CZWARTĄ sprawę, którą wytoczył przeciwko mnie. (PIĄTA – którą z kolei ja wytoczyłem przeciwko niemu – zaczyna się za chwilę. I myślę, że będzie ciekawie…). Dodatkowy smaczek: sąd stwierdził de facto, że Roman Giertych nie zna podstawowych zasad procedury karnej – i przez to przegrał WŁASNĄ sprawę… Very sad!
— napisał Jabłoński w pierwszym z wpisów opublikowanych na portalu X.
O co chodzi w całej sprawie? To poseł PiS wyjaśnia w kolejnych wpisach.
We wrześniu 2022 r. Roman Giertych pomówił mnie o udział we włamaniu do jego skrzynki mailowej i wykradnięciu stamtąd korespondencji z jednym z jego klientów. A wszystko to przy użyciu… PEGASUSA. Serio, serio
— czytamy.
Następnie poseł PiS wskazuje, że mecenas wytoczył wobec niego aż cztery sprawy. I wszystkie je przegrał.
Roman Giertych wytoczył mi o to CZTERY sprawy:
1. Pozew cywilny
2. Wniosek do rzecznika dyscyplinarnego adwokatury – domagał się wydalenia mnie z zawodu
3. Zawiadomienie do prokuratury
4. Subsydiarny akt oskarżenia
I wszystkie te sprawy sromotnie przegrał
— poinformował Jabłoński.
Były wiceszef MSZ zdradził, że Giertych tuż przed zakończeniem procesu cywilnego „wycofał powództwo i zrzekł się wszelkich roszczeń”.
Najpierw przegrał proces cywilny. I to w jakim stylu… Domagał się 50 tys. zł + przeprosin… a skończyło się na największej porażce, jaką można sobie wyobrazić w postępowaniu cywilnym: tuż przed zakończeniem procesu, kiedy widział już, że przegra, WYCOFAŁ POWÓDZTWO I ZRZEKŁ SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ.
To odpowiednik wywieszenia białej flagi – bezwarunkowa kapitulacja.
W procesie cywilnym robi się to niezwykle rzadko, w wyjątkowych sytuacjach, w zasadzie z jednego powodu – gdy sprawa jest ewidentnie przegrana, przegrywający PODDAJE SIĘ, licząc na to że sąd ograniczy KOSZTY do zapłacenia drugiej stronie.
(Spoiler: panu Romanowi Giertychowi to nie pomogło – musiał zapłacić mi 10 tys. zł)
W tym momencie było 1:0
— relacjonuje były wiceszef MSZ.
Kolejną porażkę Giertych poniósł w postępowaniu dyscyplinarnym. Mecenas domagał się, aby Jabłońskiemu odebrano prawo wykonywania zawodu adwokata.
Krótko po klęsce przed sądem cywilnym, Roman Giertych przegrał także w postępowaniu dyscyplinarnym. Domagał się, aby odebrano mi prawo wykonywania zawodu adwokata…
…lecz i tu poniósł porażkę. Najpierw rzecznik dyscyplinarny umorzył postępowanie – a następnie sąd dyscyplinarny potwierdził tę decyzję.
2:0. Niebezpieczny wynik
— czytamy.
Okazuje się, że Giertycha zawiodła również prokuratura.
Ale najmocniejszy cios miał dopiero nadejść. I to z najbardziej nieoczekiwanej strony. Roman Giertych zażądał bowiem, by przejęta przez nową władzę prokuratura postawiła mi zarzuty, zagrożone karą bezwzględnego więzienia.
Sprawa trafiła do pani prokurator, będącej jedną z czołowych postaci LEX SUPER OMNIA – stowarzyszenia bardzo mocno walczącego z PiS. Giertych liczył na pewno, że mu to pomoże.
Tymczasem prokurator drobiazgowo prowadziła postępowanie, przesłuchała kilkudziesięciu świadków, zleciła opinię biegłemu…
…i ustaliła jednoznacznie: włamania Pegasusem do skrzynki Romana Giertycha nie było! (Giertych odwołał się do Prokuratury Regionalnej – i tu też sromotnie przegrał). 3:0. Klasyczny hat-trick. Ale to nie koniec
— podkreśla Jabłoński.
…bo Roman Giertych wytoczył przeciwko mnie subsydiarny akt oskarżenia. Domagał się tego samego, co w prokuraturze: zamknąć Jabłońskiego do więzienia!
I teraz właśnie w tej sprawie poniósł klęskę.
Żeby było śmieszniej: tym razem przegrał przez nieznajomość procedury!
Bo przepisy mówią, że w takich sprawach powinien najpierw zwrócić się o uchylenie mi immunitetu ZA POŚREDNICTWEM Prokuratora Generalnego – a on podpisał pismo samodzielnie.
Taki błąd mógłby popełnić amator, ktoś kto nie jest prawnikiem – ale dla adwokata to jest naprawdę kompromitacja. I to we własnej sprawie.
Mój obrońca Krzysztof Sobiesk bardzo celnie to wypunktował – a R. Giertych próbował się jeszcze ratować, wystąpił do Waldemara Żurka o poparcie swojego wniosku – i nawet je uzyskał… ale NIE ZMIEŚCIŁ SIE W TERMINIE, więc sąd umorzył postępowanie. Ponownie obciążając R. Giertycha kosztami (może się jeszcze od tego odwołać, ale nie wygląda to dla niego zbyt dobrze).
4:0
— czytamy w kolejnym wpisie.
Okazuje się, że to jednak nie koniec i wygrana Jabłońskiego z Giertychem może być jeszcze większa.
Ale i to nie koniec.
Bo w toku jest piąta sprawa – tym razem z mojej inicjatywy.
Roman Giertych pomówił mnie, że brałem udział w grupie przestępczej, która włamywał się do jego skrzynki mailowej i kradła stamtąd jakieś dokumenty…
No cóż, przykro mi bardzo, ale takich pomówień nie mogę puścić płazem.
Skierowałem więc przeciwko R. Giertychowi prywatny akt oskarżenia. Ja też domagam się od Giertycha przeprosin i zapłaty 50 tys. zł (ale nie dla mnie – na CARITAS).
Oskarżony R. Giertych najpierw długo nie odbierał pism z sądu. Nie stawiał się na terminy. Składał wnioski o zmianę właściwości miejscowej sądu.
Dlatego sprawa do dziś tak naprawdę nie ruszyła.
Ale już za chwilę ruszy. I coś mi mówi, że na 4:0 może się nie skończyć.
Życzę Państwu dobrego tygodnia!
— zakończył Jabłoński.
