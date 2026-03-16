„W każdym razie jest to obarczone wadą i myślę, że prezydent ma podstawy do tego, żeby nie przyjąć ślubowania” - powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak na antenie RMF FM, odnosząc się do wyboru kandydatów przez Sejm na sędziów do TK. Lider Konfederacji wskazał, że podczas elekcji doszło do złamania regulaminu.
Sejm głosami koalicji rządzącej wybrał sześcioro kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Są to: sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach dr Krystian Markiewicz (były prezes upolitycznionego stowarzyszenia „Iustitia”), profesor Polskiej Akademii Nauk dr Maciej Taborowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Dziurda, prezes Sądu Okręgowego w Opolu sędzia Anna Korwin-Piotrowska, dr Magdalena Bentkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Szostek.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Ekipa Tuska wybrała sędziów do TK. Obejdą potencjalny sprzeciw prezydenta? Bielan: „To będzie kolejne złamanie prawa”
Jednocześnie Sejm przeforsował uchwałę, w której stwierdził konieczność podjęcia „działań służących ukształtowaniu składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, by Trybunał ten spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego, w tym w szczególności dokonania wyboru sędziów”. Odpowiadając na tę uchwałę, Trybunał uznał w oświadczeniu, że to działania groźne, naruszające zasadę trójpodziału władz.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Czy potraktują siłowo TK? Dr Kida: Niestety tak może być. Były zapowiedzi, że da się jakoś obejść ślubowanie wobec prezydenta
Prezydent a wybrani przez Sejm sędziowie do TK
O sprawę został zapytany wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
W oczywisty sposób naruszyli regulamin Sejmu, który wskazuje, że od momentu złożenia kandydatur do momentu głosowania powinien minąć tydzień, a oni zrobili to w 2 dni
— powiedział lider Konfederacji na antenie RMF FM.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Prof. Pawłowicz o procedurze powoływania sędziów TK. „Sam wybór kandydata przez Sejm nie oznacza, że sędzią TK już jest”
Nie wiem czy oni to przeoczyli, wydaje mi się, że chyba nie dbali za bardzo o te wszystkie rzeczy związane z przygotowaniem. W każdym razie jest to obarczone wadą i myślę, że prezydent ma podstawy do tego, żeby nie przyjąć ślubowania
— dodał Bosak.
CZYTAJ TAKŻE: Sejm uderzył w Trybunał Konstytucyjny uchwałą! TK: To groźne dla państwa i jego obywateli, które skutkują gigantycznym chaosem
Polski SAFE 0%
Wicemarszałek Sejmu odniósł się również z krytyką do alternatywy prezydenta Nawrockiego oraz prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego do unijnego SAFE - zaproponowali Polski SAFE 0%.
To jest martwy pomysł [Polski SAFE 0%], dlatego że jeżeli rząd nie jest zainteresowany, to w ogóle nie ma o czym mówić. Myślę, że ciągle niedużo wiemy o źródłach finansowania, dlatego żę do ustawy wpisano ogólnikowe stwierdzenie, że to miałoby pochodzić z zysku NBP, dotychczas w finansach przyjęło się, że zysk NBP po prostu trafia do budżetu po stronie przychodowej
— stwierdził lider Konfederacji.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: To było do przewidzenia! Niemiecki dziennik „Süddeutsche Zeitung” atakuje prezydenta Nawrockiego za zawetowanie ustawy ws. SAFE
Według tej ustawy miałby trafić do zupełnie innego, osobnego funduszu, w którym współkontrolę sprawowaliby ludzie wskazani przez prezydenta, więc to tworzenie zupełnie nowej architektury finansowania modernizacji Sił Zbrojnych i rozproszenie decyzyjności względem stanu obecnego
— skonkludował.
CZYTAJ TAKŻE:
— Środa atakuje portal wPolityce.pl. Jest zła za krytykę unijnej pożyczki SAFE. „Rzeczywistość pokazana na opak: Polska zagrożona przez Niemcy”
— Co zrobi Koalicja 13 Grudnia ws. SAFE, jak przegra wybory? Przydacz: Będziecie błagać wręcz na kolanach Brukselę, żeby blokowała te środki
