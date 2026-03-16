„Składam w Sejmie projekt uchwały. Pan premier Tusk lubi uchwały, ale w przeciwieństwie do tej jego absurdalnej, nie mającej żadnego znaczenia uchwały Rady Ministrów dot. SAFE i próby zaciągania tej nieuczciwej pożyczki, ta uchwała to jest stanowisko Sejmu RP” – mówił prof. Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w Warszawie.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera zwrócił uwagę na problem ETS i koszty, które w jego wyniku ponoszą Polacy.
Złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. 10 czerwca 2025 roku w wyroku 10/24 TK stwierdził wprost, że decyzja o wprowadzeniu ETS-u, czyli tego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 jest niezgodna z traktatami, bo została podjęta niejednomyślnie, tylko większością kwalifikowaną i Polska została pozbawiona służącego Polsce prawa weta. Trzeba po prostu stanąć na prawie. Dlatego składam w Sejmie projekt uchwały. Pan premier Tusk lubi uchwały, ale w przeciwieństwie do tej jego absurdalnej, nie mającej żadnego znaczenia uchwały Rady Ministrów dot. SAFE i próby zaciągania tej nieuczciwej pożyczki, ta uchwała to jest stanowisko Sejmu RP, któremu to Sejmowi politycznie rząd podlega, zgodnie z konstytucją
– powiedział.
Co znajdzie się w uchwale?
Uchwała, którą proponuje prof. Czarnek, ma wzywać szefa polskiego rządu do przedstawienia planu wyjścia z ETS.
W tej uchwale Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa premiera Tuska, by przedstawił w ciągu czternastu dni plan wyjścia z ETS. Przede wszystkim wzywamy do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyjścia z ETS, czyli w pierwszej kolejności opublikowania wyroku z 10 czerwca 2025 roku. Szkoda już dalej utrzymywać relacje, także w niektórych mediach, że Trybunału nie ma. Kiedyś z panem Żurkiem o tym dyskutowałem, zdaje się w 2017 roku czy w 2018 roku. I wówczas pan Żurek mówił, że Trybunału nie ma. No jest, skoro wybierali sędziów do TK to do czegoś wybierali. Sami zatem stwierdzili, że mylili się przez wiele lat
– mówił prof. Czarnek.
Nie może być tak, że Polacy to bankomaty absurdalnej, lewackiej, zideologizowanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Stop ekoterroryzmowi Unii. Wychodzimy z ETS
– dodał.
„Polacy będą w Unii Europejskiej”
Nie damy się wciągnąć do strefy euro. Z żadnej Unii Europejskiej nie wychodzimy. Polacy są w Unii Europejskiej i będą w Unii Europejskiej. Tylko Unię Europejską musimy traktować tak, jak traktują ją Niemcy. Dlaczego Niemcy mogą traktować przestrzeń Unii Europejskiej dla swoich interesów, dla interesów niemieckich? Dlaczego Francuzi, jedni z największych nacjonalistów, traktują przestrzeń Unii Europejskiej dla swoich interesów? Dlaczego Polska nie miałaby wykorzystywać jej dla swoich interesów?
— pytał Przemysław Czarnek.
PAP/mly
