Jak będzie wyglądał Sejm po wyborach? Koalicja Tuska bez większości. W jakiej sytuacji będzie prawica?

Sala sejmowa / autor: PAP/EPA
Według najnowszej prognozy parlamentarnej Onetu aktualna koalicja rządowa mogłaby więc liczyć na 205 mandatów, a do większości zabrakłoby jej 26 posłów. Prawica bez wsparcia Grzegorza Brauna też nie stworzy większości rządowej.

Zdaniem Onetu Koalicja Obywatelska wygrałaby dziś wybory do izby niższej parlamentu z poparciem 33,1 proc. wyborców. Dla ugrupowania premiera Donalda Tuska oznacza to wzrost o 2,4 pkt proc. w porównaniu z wyborami z 2023 r.

Wynik daje Platformie Obywatelskiej bardzo bezpieczną przewagę blisko 7 pkt proc. nad Prawem i Sprawiedliwością. Największa partia opozycyjna mogłaby więc liczyć dziś na poparcie 26,3 proc. głosujących, co jest wynikiem aż o 9,1 pkt proc. gorszym od tego osiągniętego w poprzednich wyborach.

Wynik Konfederacji

Konfederacja z wynikiem 13 proc. powiększyłaby zatem swoje poparcie o blisko 6 pkt proc. w porównaniu z 2023 r.

Konfederacja Korony Polskiej mogłaby dziś liczyć na poparcie 8,7 proc. wyborców i zdobyłaby 40 mandatów.

Oznacza to, że na miejscach od drugiego do czwartego znajdują się dziś formacje prawicowe lub skrajnie prawicowe. Taki układ może przypominać odwróconą sytuację z wyborów w 2023 r., gdy to PiS zajął pierwsze miejsce, ale nie był w stanie utworzyć większości sejmowej z powodu braku zdolności koalicyjnej z największymi klubami w parlamencie. Dziś to właśnie KO, mimo zwycięstwa, mogłaby zostać zmuszona do oddania władzy.

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się dziś: Partia Razem z wynikiem 3,7 proc., PSL z 2,8 proc. i Polska 2050 z 2,3 proc.

PAP/mly

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

