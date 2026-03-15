Przed Pałacem Prezydenckim doszło do manifestacji Komitetu Obrony Demokracji pod hasłem „Chcemy być SAFE”. Podczas wydarzenia doszło do wypowiedzi młodego człowieka, który… przekonywał, że weta prezydenta będą odrzucane, gdy jego obóz odzyska władze. A kto teraz rządzi?
Sympatycy koalicji 13 grudnia protestowali przeciwko decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ws. zablokowania wzbudzającej ogromne kontrowersje pożyczki z programu SAFE.
Działacze Komitetu Obrony Demokracji przyszli pod Pałac Prezydenckim z flagami Unii Europejskiej i wykrzykiwali hasła uderzające w głowę państwa.
Szczególną konsternację wywołać mogła wypowiedź młodego człowieka, który z mównicy przekonywał, że weta przestaną się liczyć, kiedy… obecnie rządzący obóz, odzyska władzę. Pytanie… od kogo?
Róbmy swoje, bo tylko dzięki temu będziemy mogli pójść do przodu i za dwa lata odzyskamy władzę i będziemy mogli odrzucać weta
— krzyczał.
To absurdalne hasło spotkało się jednak z żywiołowym przyjęciem ze strony manifestantów.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755592-kod-ziarze-w-oparach-absurdu-nawet-nie-wiedza-kto-rzadzi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.