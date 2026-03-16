W niemieckiej prasie wciąż słychać echa prezydenckiego weta ws. unijnego SAFE. „Bezpartyjny, ale wspierany przez PiS Nawrocki udowodnił, że Polska, jej obywatele i ich bezpieczeństwo są mu obojętne” — napisała warszawska korespondentka „Süddeutsche Zeitung” Viktoria Grossmann, prezentując tym samym podobny punkt widzenia jak politycy koalicji Donalda Tuska.
„Süddeutsche Zeitung”: Nawrocki się ośmiesza
Polski prezydent Karol Nawrocki pokazał, że jego wrogiem są Unia Europejska i Niemcy
— w ten sposób „Süddeutsche Zeitung” skomentował weto prezydenta.
Karol Nawrocki odrzucił europejski kredyt na zbrojenia i zachowuje się tak, jakby obce siły chciały decydować o jego kraju. W ten sposób ośmiesza się”
— pisze Viktoria Grossmann.
Dalej warszawska korespondentka gazety oceniła polskiego prezydenta jako rzekomo zależnego od prezesa PiS.
W polityce wewnętrznej udowodnił, że jest ochoczym wykonawcą poleceń Jarosława Kaczyńskiego, który przedstawia SAFE jako „niemiecką zasadzkę”
— twierdzi.
Głównym przeciwnikiem PiS-u nie jest Rosja, lecz UE i Niemcy”
— konkluduje autorka i dodaje, że dodaje, że to nic nowego dla tej partii.
Następnie Grossmann wytyka PiS-owi, że ten „chętnie brał pieniądze z Brukseli pomimo „stałego psioczenia” na Unię”.
Bezpartyjny, ale wspierany przez PiS Nawrocki udowodnił, że Polska, jej obywatele i ich bezpieczeństwo są mu obojętne
— oznajmia warszawska korespondentka „Süddeutsche Zeitung”.
Jednak swój komentarz kończy pocieszeniem dla swoich czytelników:
Komisja Europejska znajdzie sposób, aby mimo tego przekazać rządowi Tuska fundusze. „To pewne, czyli safe”.
Tezy niemieckiej gazety zgodne z narracją Koalicji 13 Grudnia
Narracja Viktorii Grossmann jest łudząco podobna od ostatnich komentarzy polityków Koalicji 13 Grudnia. O tym, że PiS sięgał po unijne pieniądze, dwa dni temu mówił też Radosław Sikorski.
Jeżeli się mówi, że pożyczka z Europy to coś złego dla Polski, to przecież Krajowy Plan Odbudowy, o który PiS zabiegało, też jest pożyczką
— mówił na antenie radiowej „Trójki” szef polskiego MSZ.
Nie powiedział przy tym, o czym z kolei często przypominają politycy PiS, że ostatecznie rząd Zjednoczonej Prawicy nie doczekał się pieniędzy z KPO. Gros z nich zostało zamrożone przez KE pod pretekstem konieczności przeprowadzenia reform praworządności w Polsce. Krótko po przejęciu władzy przez Koalicję 13 Grudnia okazało się nagle, że polska praworządność ma się dobrze i nic nie stoi na przeszkodzie, by fundusze trafiły do kraju.
Plan B cieszy polski rząd i niemiecką dziennikarkę
Z kolei słowa o rzekomym braku zainteresowania prezydenta bezpieczeństwem obywateli dziwnym trafem mogliśmy ostatnio usłyszeć z ust Władysława Kosiniaka-Kamysza.
To weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski!
— oznajmiał szef MON.
Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu
— dodawał, co również skwapliwie podjęła korespondentka „Süddeutsche Zeitung”.
Podsumowanie
Jak widać, niemiecka korespondentka „Süddeutsche Zeitung” ws. zawetowania przez polskiego prezydenta ustawy dotyczącej SAFE przyjmuje dokładnie taką samą narrację jak koalicja Donalda Tuska.
SC/dw.com/Süddeutsche Zeitung
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755588-niemiecki-dziennik-atakuje-prezydenta-nawrockiego-ws-safe
