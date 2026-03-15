TYLKO U NAS. Ziobro na Marszu Pokoju w Budapeszcie: Niepodległości nie traci się zwykle z dnia na dzień. To jest proces

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zbigniew Ziobro / autor: Fratria
Polska, jak i węgierska historia uczy nas jednego - niepodległości nie traci się zwykle z dnia na dzień, to jest proces. Nim doszło do rozbiorów Polski były różne traktaty, ustępstwa, zgody opakowane w bardzo nowoczesne zapisy, porozumienia. Ta historia żywcem przypomina to, co się dzisiaj dzieje” - mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24 Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, który wziął udział w „Marszu Pokoju” w Budapeszcie.

Dziesiątki tysięcy osób dołączyły do organizowanego w Budapeszcie przez premiera Węgier Viktora Orbana „Marszu Pokoju”. Węgrzy obchodzą tego dnia Święto Narodowe, upamiętniające rewolucję z 1848 roku. Podczas marszu Polacy, którzy również w nim, uczestniczą odśpiewali „Rotę”.

Święto odwagi

Na miejscu obecna była Telewizja wPolce24, która porozmawiała z obecnym na wydarzeniu Zbigniewem Ziobrą, byłym ministrem sprawiedliwości, były prokurator generalny.

Zbigniew Ziobro został zapytany przez reportera Telewizji wPolsce24 o to, co jego zdaniem było motywacją dla Polaków, którzy przyjechali do Budapesztu, aby wziąć udział w marszu.

Węgrzy obchodzą dzisiaj święto odwagi, święto walki o niepodległość, walki o suwerenność. O wolne Węgry. Kiedyś ich poprzednicy, prapradziadowie postanowili, że nie chcą, aby inni za nich, o nich decydowali. Nie zgodzili się na dominację Austriaków. Postanowili sięgnąć po wolność, broniąc ją, również w bitwach, którym wielu z nich przewodził i to zwycięsko wybitny polski generał, niezwykle utalentowany żołnierz Józef Bem

— powiedział.

To oczywiście jeden z wielu elementów, który nas Polaków i Węgrów łączy, bo przecież tysiąc lat historii to są setki, jak nie tysiące wspólnych wydarzeń, które budowały naszą przyjaźń, która jest zupełnie wyjątkowa, niepowtarzalna w skali Europy

— wskazał.

Ten dzień ma szczególną wymowę dla Polaków i Węgrów w kontekście tego święta, bo to jest święto upominania się o własną suwerenność, o samostanowienie o to, żeby nikt nam tej wolności nie zabierał

— mówił.

Lekcja z historii

Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że Węgrzy są w przededniu bardzo ważnych wyborów.

Tak, jak kiedyś von der Leyen namaściła Tuska na tego, który ma dbać o interesy Brukseli, a tak naprawdę Berlina, tak von der Leyen namaściła Magyara, który ma dbać o interesy Brukseli, czytaj Berlina, czyli budować zgodę na jedno wielkie scentralizowane państwo z siedzibą oficjalną w Brukseli, a realną w Berlinie

— stwierdził.

Polska, jak i węgierska historia uczy nas jednego - niepodległości nie traci się zwykle z dnia na dzień, to jest proces. Nim doszło do rozbiorów Polski były różne traktaty, ustępstwa, zgody opakowane w bardzo nowoczesne zapisy, porozumienia. Ta historia żywcem przypomina to, co się dzisiaj dzieje

— powiedział.

A potem przychodzi czas wielkiej refleksji, która kończy się niestety dramatem, utratą już realną niepodległości i przelewem krwi. Musimy być mądrzy i wyciągnąć wnioski z historii. Wierzę w to, że mądry naród węgierski wyciągnie wnioski w kwietniu i zagłosuje na Viktora Orbana - człowieka, który jest symbolem suwerenność, niepodległości i obrony interesów Węgier

— podsumował.

Adrian Siwek/wPolsce24

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

