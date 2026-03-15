Na nic kalumnie Tuska ws. polexitu. Prezes PiS postawił sprawę jasno. "Silna Polska w silnej Europie to nasz cel!"

Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński, kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek oraz wpis prezesa PiS (screen z X) / autor: PAP/Radek Pietruszka/X-Jarosław Kaczyński (screen)
Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński, kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek oraz wpis prezesa PiS (screen z X) / autor: PAP/Radek Pietruszka/X-Jarosław Kaczyński (screen)

Prezes PiS Jarosław Kaczyński postanowił dołączyć do debaty nt. przyszłości Polski i Europy. Były premier zaznaczył, że „silna Polska w silnej Europie to nasz cel!”. Prezes dodał również, że siłą kraju nad Wisłą są jego obywatele, a suwerenność Polski „nie ma ceny”.

Środowiska lewicowo-liberalne znów zaczęły grać kartą polexitu. W ostatnich dniach chętniej z niej korzysta Donald Tusk, który z uporem maniaka próbuje wmówić wszystkim naokoło, że tylko on i jego poplecznicy gwarantują obecność Polski w obszarze Europy.

Swoich przeciwników politycznych z prawej strony atakuje wyświechtanymi sloganami o chęci wyjścia Polski z UE. Posunął się nawet do stwierdzenia, że tego chce Rosja, ruch MAGA, Konfederacje oraz część PiS, z kolei prezydent Karol Nawrocki według Tuska ma być patronem takich działań.

Politycy z prawej strony dobitnie pokazali szefowi Koalicji 13 Grudnia, że chcą wolnej Polski, a Tusk chciałby, żeby Polacy klęczeli na kolanach przed Brukselą i Berlinem.

Silna Polska w silnej Europie to nasz cel!”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński włączył się do debaty o przyszłości Polski i Europy.

Silna Polska w silnej Europie to nasz cel! Siłą Polski są Obywatele. Suwerenność naszej Ojczyzny nie ma ceny

— napisał na portalu X, w odpowiedzi na spot wypuszczony przez Prawo i Sprawiedliwość, na którym widać kandydata na premiera prof. Przemysława Czarnaka podczas spotkań z Polakami.

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

