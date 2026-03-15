Marcin Przydacz ocenił, że mechanizm warunkowości w programie SAFE spowoduje, że jeżeli koalicji 13 grudnia przegra wybory, sama będzie zabiegać o to, by wstrzymać pieniądze dla Polski, tak jak to było z KPO. „Może się okazać, że znowu wy będziecie jeździć do Brukseli i błagać wręcz na kolanach Brukselę, żeby blokowała te środki, bo wam to ze względów politycznych będzie potrzebne” - powiedział na antenie Polsat News.
Prezydencki minister Marcin Przydacz na antenie Polsat News odpowiedział na zaklęcia koalicji 13 grudnia, którzy próbują przedstawiać pożyczkę z SAFE jako „dotację”.
Szanowni państwo, to nie jest żadna dotacja, to jest pożyczka
— wskazał.
Pożyczka na wiele, wiele lat, na 45 lat. Nasze dzieci miałyby to spłacać, ale nie dzieci pana Sikorskiego, bo jego dzieci mieszkają w Stanach Zjednoczonych, tylko moje dzieci i pewnie dzieci pana europosła. Nasze dzieci mają to spłacać, bo pan Donald Tusk sobie wymyślił, że będzie chciał pożyczać pieniądze i to w bardzo dużej ilości. 185 miliardów złotych trzeba będzie oddać za te pożyczone 44 miliardy euro przez praktycznie całe pokolenie, prawda?
— zaznaczył.
Co zrobi koalicja 13 grudnia?
Co więcej, zauważył, że Komisja Europejska ma prawo zablokować środki dla Polski.
I co się może okazać? Może się okazać, że znowu wy będziecie jeździć do Brukseli i błagać wręcz na kolanach Brukselę, żeby blokowała te środki, bo wam to ze względów politycznych będzie potrzebne, i będziecie przyjeżdżać do Polski i mówić: no niestety zostały zablokowane środki, jesteśmy w sytuacji niebezpiecznej
— zauważył.
Tylko zupełnie inna sytuacja jest, kiedy blokowaliście środki na budowę autostrady, a zupełnie inna sytuacja, kiedy zablokujecie, a na pewno to zrobicie, bo jesteście cynikami, obrzydliwymi cynikami, którzy dla własnego interesu partyjnego zrobią wszystko, byleby tylko zaszkodzić rządowi, jakikolwiek by on nie był
— podkreślił.
Adrian Siwek/Polsat News
