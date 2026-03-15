Wybór kandydatów na sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, którego w Sejmie dokonała rządząca większość, nastąpił z naruszeniem prawa. „Ten wybór powinien być dokonany z rzetelną oceną kandydatów, a nie wpychaniem kandydatów na siłę w ciągu 48 godzin. A dokładnie takiego zabiegu w tej sprawie dokonano” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Michał Skwarzyński. Choć adwokat były obywatelskim kandydatem do TK, pominięto go całkowicie w czasie obrad Sejmu. „Tu chodzi o politykę i włożenie polityków w togach do Trybunału Konstytucyjnego” - mówił mec. Skwarzyński.
Przez dwa lata rządzący blokowali wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, doprowadzając do 6 wakatów na tych stanowiskach. Teraz Sejm głosami koalicji rządzącej hurtowo wybrał sześcioro kandydatów na sędziów TK. Są to: sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach dr Krystian Markiewicz (były prezes upolitycznionego stowarzyszenia „Iustitia”), profesor Polskiej Akademii Nauk dr Maciej Taborowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Dziurda, prezes Sądu Okręgowego w Opolu sędzia Anna Korwin-Piotrowska, dr Magdalena Bentkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Szostek. Jednak podczas procedury Sejm całkowicie pominął innych kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak było w przypadku obywatelskiego kandydata mec. Michała Skwarzyńskiego.
Kiedy było posiedzenie Komisji sprawiedliwości i praw człowieka, mówiłem, że bierzemy udział w nielegalnej procedurze, jako kandydaci z tego powodu, że złamano regulamin Sejmu. Nie było przepisów racjonalnie stworzonych, które pozwalałyby obchodzić terminy, które regulamin Sejmu stanowi. Przypomnę, że wybór powinien być dokonany z rzetelną oceną kandydatów, a nie wpychaniem kandydatów na siłę w ciągu 48 godzin. A dokładnie takiego zabiegu w tej sprawie dokonano
— powiedział w Telewizji wPolsce24 mec. Skwarzyński.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Prof. Pawłowicz o procedurze powoływania sędziów TK. „Sam wybór kandydata przez Sejm nie oznacza, że sędzią TK już jest”
„Mamy do czynienia z polityką zagrabiania państwa”
W ocenie mec. Skwarzyńskiego rządzącej koalicji Donalda Tuska nie chodzi o sprawne funkcjonowanie Tryunału Konstytucyjnego, ale o „wciśnięcie” do niego ludzi, którzy nie będą władzy patrzyli na ręce.
Później się okazało, że ten regulamin złamano jeszcze raz, bo przy prezentacji posłom kandydatów, którzy zyskali pozytywną ocenę komisji, pominięto. Mnie w ogóle nie wymieniono i nie przedstawiono posłom tej informacji, że byłem kandydatem społecznym, bo to wcale nie klub PiS mnie zgłaszał. Uzyskałem pozytywną ocenę komisji i pomimo tego, że byłem zgłoszony przez prezydium Sejmu, nie byłem w tym mainstreamowym układzie, który ma w tej chwili przejąć Trybunał Konstytucyjny, udało mi się przekonać posłów na Komisji Sprawiedliwości do swojej osoby, co nie było łatwe
— mówił gość Telewizji wPolsce24.
Zgodziłem się na kandydowanie pod kilkoma warunkami. Jednym z nich było to, że nie jestem kandydatem klubu poselskiego, bo zgłosiło mnie 50 posłów, taki jest wymóg formalny, ale nie jestem kandydatem PiS. Byłem kandydatem właśnie po to, żeby pokazać, czy chodzi o rzetelny, merytoryczny wybór, czy chodzi o politykę. Niestety okazało się, że chodzi o politykę i włożenie polityków w togach do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, są też kandydaci, którzy aktywnie pisali akty normatywne dla obecnego rządu, współpisali uchwały Sejmu, które mają naruszać porządek konstytucyjny, bo mają kwestionować prezesurę Bogdana Świękowskiego. Więc mamy tutaj do czynienia z polityką zagrabiania państwa. Chodzi o to, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny ma spełniać swoją funkcję, to tam muszą być sędziowie, którzy nie są spolegliwi wobec władz, a oni chcą doprowadzić do takiej sytuacji, żeby to byli ich ludzie i żeby to byli ludzie, którzy im coś zawdzięczają, bo będą wtedy łagodniej patrzyli na przepisy, które powinni kontrolować. Nie będzie prawidłowej i pełnej kontroli rządu
— podkreślił były kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Czy potraktują siłowo TK? Dr Kida: Niestety tak może być. Były zapowiedzi, że da się jakoś obejść ślubowanie wobec prezydenta
