Jarosław Sellin był gościem Telewizji wPolsce24. Poseł PiS odniósł się do manipulacji w Telewizji Polskiej w likwidacji oraz do doniesień o badaniach dziennikarzy „Rzeczpospolitej” Jana Pawła II i ataków na Karola Wojtyłę.
„UE na szczęście nie jest państwem”. Ekspert neo-TVP: To kłamstwo
Sellin komentował m.in. program w neo-TVP, zatytułowany „Kłamstwo nie przejdzie”, który, przynajmniej w założeniach, miał wskazywać na mijanie się z prawdą wypowiadających się w programie gości.
Jurorami rozstrzygającymi o „kłamstwach” są zaproszeni eksperci. Gościem jednego z odcinków był rzecznik Konfederacji, Wojciech Machulski, a w roli ekspertki wystąpiła prof. Renata Mieńkowska-Norkiene.
Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego zarzuciła przedstawicielowi Konfederacji kłamstwo, bo ten stwierdził, że „UE na szczęście nie jest państwem”, co wyraźnie nie jest zgodne z linią narracyjną Telewizji Polskiej w likwidacji.
Rzekome kłamstwo miało się zawierać w słowach „na szczęście”.
Pan powiedział „na szczęście” a to nie jest żadne szczęście…
— stwierdziła politolog.
Rzecznik Machulski był wyraźnie zaskoczony.
Eksperci mieli być tu po to, żeby „fakt-checkingować”, a pani wyraża opinię na temat mojej opinii. A moja opinia jest taka, że UE nie jest żadnym państwem
— tłumaczył Machulski.
Pani się mieni ekspertem?!
— pytał rzecznik.
„Ekspertka zaprzeczała faktom”
W innym fragmencie programu Renata Mieńkowska-Norkiene zakwestionowała kolejną wypowiedź rzecznika Konfederacji.
Wojciech Machulski stwierdził, że „jest wspólny unijny dług, o którym decyduje Komisja Europejska”.
W tym momencie w studio również zapaliło się czerwone światło, co oznaczało, że ekspert uznała wypowiedź Machulskiego za niezgodną z faktami.
Nie jest to wspólny dług, o którym decyduje KE, szanowny panie
— stwierdziła.
Jarosław Sellin, w studio wPolsce24 odniósł się do jej słów.
Ekspertka zaprzeczała faktom. W rozporządzeniu z 2025 r. nt. europejskiej pożyczki SAFE jest wyraźnie napisane, że jeśli dokument przesłany przez konkretne państwo członkowskie będzie z punktu widzenia Komisji Europejskiej niezadowalający, to można zawiesić lub w ogóle przestać płacić te pieniądze
— tłumaczył poseł.
A kto interpretuje, co jest „niezadowalające”, a co jest „zadowalające”? Oczywiście Komisja Europejska. To jest tak rozciągliwe i nieczytelne sformułowanie, że można znowu podejrzewać, tak jak w przypadku KPO, że będzie to instrument do politycznego szantażowania poszczególnych państw
— podkreślał i wyjaśniał mechanizm zarządzania długiem, podając przykład ewentualnej narracji KE.
Macie na przykład wybierać takie siły polityczne do rządzenia, które nam odpowiadają, a jeśli dochodzi do władzy siła konserwatywna, jak na Węgrzech czy w Polsce, to po prostu zawieszamy, nie płacimy i szantażujemy pieniędzmi
— mówił gość wPolsce24.
„Tam była totalna nierzetelność”
Sellin odniósł się też do badań dziennikarzy „Rzeczpospolitej”, według których nieprawdą jest jakoby kard. Karol Wojtyła krył przypadki pedofilii w Kościele. Zgodnie z doniesieniami „Rz” Wojtyła reagował szybko i zdecydowanie w podobnych przypadkach, wyprzedzając nawet organa ścigania w PRL.
Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości. Ataki na Jana Pawła następowały w konkretnej i prywatnej telewizji, ale to się potem rozlało też na inne media. Napisałem doktorat o Karolu Wojtyle z czasów, gdy był on biskupem krakowskim i pracowałem w archiwach Archidiecezji Krakowskiej. Dobrze, że tę prace dziennikarze wykonali i udowodnili kłamstwa i niezrozumienia oraz manipulacje, które wówczas były
— stwierdził Sellin, który oceniał wcześniejsze ataki w mediach na Wojtyłę.
Tam była totalna nierzetelność. Chciano przypisać temu wielkiemu człowiekowi jakieś niegodziwości, a on, jeśli z takimi osobami się zetknął, to reagował właściwie wobec prawa, które wówczas obowiązywało
— zaznaczył polityk.
sc/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755577-fact-checking-w-neo-tvp-sellin-ich-ekspert-zaprzecza-faktom
