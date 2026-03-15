Donald Tusk postanowił znów postraszyć Polaków polexitem. Według szefa Koalicji 13 Grudnia takiego ruchu ma chcieć Rosja, ruch MAGA oraz Konfederacje i część PiS, z kolei prezydent Karol Nawrocki ma być ich patronem. Pod wpisem Tuska na portalu X pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy.
Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać
— napisał premier na platformie X.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prof. Cenckiewicz punktuje histeryczne tyrady Tuska. Szef BBN przypomina premierowi… jego słynny artykuł. „Pan pisał o sobie”
W podobnym tonie premier wypowiadał się dwa dni temu w wywiadzie dla TVP Info w likwidacji. Pytany w kontekście prezydenckiego weta do ustawy o SAFE, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z Unii Europejskiej, odparł, że „ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji”. Tusk powiedział też, że weto to wypowiedzenie „wielkiej umowy”, w której wszyscy rozumieli, że Polska musi być w NATO i UE.
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił weto wobec rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE. To instrument finansowania obronności o wartości 150 mld euro. Największym beneficjentem programu miałaby być Polska, która może z niego otrzymać 43,7 mld euro. Według deklaracji rządu 89 proc. tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.
„Nikt się na to nie nabierze”
Pod wpisem Donalda Tuska pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy.
Wyjaśnienie dla propagandowego połączenia bycia jednocześnie agentem Rosji i USA. Pomysł i myśl ma miarę raportu Stróżyka!
— skomentował szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
CZYTAJ TAKŻE: Znów to samo! Tusk straszy polexitem po wecie ws. SAFE. Dostał mocną odpowiedź: „Polacy powiedzą wam i waszym mocodawcom precz!”
Ta sama śpiewka od lat - kiedy Tusk nie wie co zrobić, straszy polexitem. Może by się lepiej zajął pracą. Kobiety mają rodzić na SOR-ach, a kiedy wybucha kryzys na Bliskim Wschodzie, co robi premier? Weekendzik w Sopocie
— dodał poseł PiS Radosław Fogiel.
Benzyną za 5,19 też „straszyłeś”. I tu też skończy na straszeniu się skończy
— napisał były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.
Uwaga! Polska wychodzi z UE po raz 1042. Pan jest katastrofą dla Polski, także szybka dymisja i będzie po sprawie
— stwierdził europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
To właśnie eurokraci pokroju Donalda Tuska, Ursuli von der Leyen czy Fransa Timmermansa najbardziej przyczyniają się dziś do dezintegracji Unii Europejskiej […] Europę trzeba odzyskać dla obywateli, ponieważ dziś coraz więcej Europejczyków ma poczucie, że została im odebrana
— napisał poseł PiS Andrzej Śliwka.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Po histerii wokół weta Tusk sięgnął po straszenie w neo-TVP. Opowiadał, że Polacy czują się zagrożeni, wieszczył polexit i groził prezesowi NBP
Proszę zmienić płytę. Macie kilka dyżurnych kłamstw i straszaków, ale wszystkie już zużyte i wyświechtane. Nikt się na to nie nabierze. Pan sam niech się powstrzyma przed totalnym niszczeniem Polski
— dodała parlamentarzystka PiS Joanna Borowiak.
Od lat ta sama śpiewka. Za prezydencki projekt SAFE się lepiej weźcie i ceny paliw nieudacznicy…
— skomentował poseł PiS Wojciech Zubowski.
Federalizacja Unii to dzisiaj realne zagrożenie! Pragnie jej Pan oraz Pana koalicjanci, a patronką całego przedsięwzięcia pozostaje Ursula von der Leyen. Program SAFE to tylko wstęp do tego, by uzależnić siły zbrojne suwerennego kraju od zewnętrznych źródeł finansowania i politycznych decyzji Brukseli. Dla Polski byłaby to katastrofa – zrobimy wszystko, aby powstrzymać ten proces i zachować pełną kontrolę nad naszym bezpieczeństwem!
— zaapelował były doradca prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki.
