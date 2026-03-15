TYLKO U NAS

Co jeśli Orban przegra? Robert Bąkiewicz z Budapesztu: "Bruksela i Berlin będą niszczyły wolne Węgry"

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu manifestacja w Budapeszcie z okazji rocznicy Wiosny Ludów oraz Robert Bąkiewicz / autor: PAP/EPA/Fratria
Jeśli Viktor Orban przegra w najbliższych wyborach, to do władzy dojdą takie same siły jak w Polsce. Donald Tusk bis tutaj. Bruksela i Berlin będą niszczyły wolne Węgry. Superpaństwo to idea, która przyświeca Niemcom, ale to jest zamordyzm wobec państw Europy Środkowej. Wszyscy poniesiemy tego konsekwencje” - powiedział w Budapeszcie lider ROG Robert Bąkiewicz na antenie Telewizji wPolsce24.

W kwietniu br., na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Zetrze się w nich FIDESZ Viktora Orbana i TISZA Petera Magyara - zwycięstwa tego drugiego chce europejska lewicowo-liberalna elita. „Demokraci” używają podobnego mechanizmu, żeby zmusić Węgrów do głosowania na ich faworyta. Tak jak w przypadku Polski i KPO, w przypadku Budapesztu stosują szantaż związany z SAFE - KE opóźnia wypłatę środków na węgierską obronność.

Lider Ruchu Obrony Granic pojawił się w Budapeszcie z okazji rocznicy Wiosny Ludów oraz żeby okazać poparcie dla obecnego premiera Węgier.

Dlaczego 15 marca jest tak ważny dla Polaków i Węgrów?

Kolejna rocznica wybuchu Wiosny Ludów, która miała miejsce na Węgrzech. Jak Wiosna Ludów na Węgrzech to gen. Józef Bem i polscy ochotnicy, którzy walczyli w tej rewolucji. Dziś Węgrzy walczą o własną suwerenność. Jeśli Viktor Orban przegra w najbliższych wyborach, to do władzy dojdą takie same siły jak w Polsce. Donald Tusk bis tutaj. Bruksela i Berlin będą niszczyły wolne Węgry. Superpaństwo to idea, która przyświeca Niemcom, ale to jest zamordyzm wobec państw Europy Środkowej. Wszyscy poniesiemy tego konsekwencje

— powiedział Bąkiewicz.

Z jednej strony pamiętając o historii, z drugiej o dniu dzisiejszym, jesteśmy z Węgrami. Chcemy pokazać, że Polacy nie tylko są za Orbanem, ale pokazują Węgrom, jakie konsekwencje niesie potencjalna wygrana sił lewicowych na Węgrzech

— dodał lider ROG.

xyz/Telewizja wPolsce24

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych