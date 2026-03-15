„Jeśli Viktor Orban przegra w najbliższych wyborach, to do władzy dojdą takie same siły jak w Polsce. Donald Tusk bis tutaj. Bruksela i Berlin będą niszczyły wolne Węgry. Superpaństwo to idea, która przyświeca Niemcom, ale to jest zamordyzm wobec państw Europy Środkowej. Wszyscy poniesiemy tego konsekwencje” - powiedział w Budapeszcie lider ROG Robert Bąkiewicz na antenie Telewizji wPolsce24.
W kwietniu br., na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Zetrze się w nich FIDESZ Viktora Orbana i TISZA Petera Magyara - zwycięstwa tego drugiego chce europejska lewicowo-liberalna elita. „Demokraci” używają podobnego mechanizmu, żeby zmusić Węgrów do głosowania na ich faworyta. Tak jak w przypadku Polski i KPO, w przypadku Budapesztu stosują szantaż związany z SAFE - KE opóźnia wypłatę środków na węgierską obronność.
Lider Ruchu Obrony Granic pojawił się w Budapeszcie z okazji rocznicy Wiosny Ludów oraz żeby okazać poparcie dla obecnego premiera Węgier.
„Wszyscy poniesiemy tego konsekwencje”
Dlaczego 15 marca jest tak ważny dla Polaków i Węgrów?
Kolejna rocznica wybuchu Wiosny Ludów, która miała miejsce na Węgrzech. Jak Wiosna Ludów na Węgrzech to gen. Józef Bem i polscy ochotnicy, którzy walczyli w tej rewolucji. Dziś Węgrzy walczą o własną suwerenność. Jeśli Viktor Orban przegra w najbliższych wyborach, to do władzy dojdą takie same siły jak w Polsce. Donald Tusk bis tutaj. Bruksela i Berlin będą niszczyły wolne Węgry. Superpaństwo to idea, która przyświeca Niemcom, ale to jest zamordyzm wobec państw Europy Środkowej. Wszyscy poniesiemy tego konsekwencje
— powiedział Bąkiewicz.
Z jednej strony pamiętając o historii, z drugiej o dniu dzisiejszym, jesteśmy z Węgrami. Chcemy pokazać, że Polacy nie tylko są za Orbanem, ale pokazują Węgrom, jakie konsekwencje niesie potencjalna wygrana sił lewicowych na Węgrzech
— dodał lider ROG.
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.