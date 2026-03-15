„Roman Giertych, Sławomir Nowak i Tomasz Grodzki wiedzą, dlaczego kolejność ma znaczenie. Poncyliusz z firmą-widmo już w kolejce?” - napisał prof. Przemysław Czarnego na portalu X, wskazując, że Koalicja 13 Grudnia chce zlikwidować CBA, żeby bez przeszkód dobrać się do pieniędzy z SAFE.
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję ws. unijnego SAFE. Pomysł ekipy Donalda Tuska, żeby zadłużyć na dekady kolejne pokolenia Polaków - w dodatku przy mechanizmie warunkowości - nie znalazł aprobaty ze strony głowy państwa i zostanie zawetowany. Na stronie prezydenta pojawiło się wyjaśnienie decyzji - liczy 30 stron. Taki obrót spraw nie robi jednak na Koalicji 13 Grudnia wrażenia, na niedawnym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę, która ma posłużyć rządzącym do wzięcia tej pożyczki.
Ekipa Tuska planuje coś jeszcze, zapowiadali to już od dawna - likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W Sejmie udało im się przegłosować potrzebną do tego ustawę, która ostatecznie trafić ma na biurko prezydenta Nawrockiego.
SAFE a likwidacja CBA
Kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na dziwną koincydencję czasową…
Najpierw likwidacja CBA, potem dzielenie pieniędzy z SAFE. Roman Giertych, Sławomir Nowak i Tomasz Grodzki wiedzą, dlaczego kolejność ma znaczenie. Poncyliusz z firmą-widmo już w kolejce?
— napisał na portalu X.
Kolejka na pewno jest bardzo długa… znając historie o kopertach, kanapkach i skrytkach w nogach stołowych
— skomentował europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
CBA skutecznie zwalcza korupcję w Polsce. Dlatego się jej boją. Sami zobaczcie i podajcie dalej
Tylko w Poznaniu i tylko w ostatnich miesiącach CBA aresztowało skorumpowanych urzędników Urzędu Miasta, Fabryki Pojazdów Szynowych i Instytutu Włókien Naturalnych. Wszyscy z rekomendacji koalicji Donalda Tuska. Więc CBA do likwidacji. Czego nie rozumiecie?
— dodał poseł Bartłomiej Wróblewski.
