Politycy koalicji 13 grudnia i wspierające ich media już od momentu uchwalenia przez Parlament ustawy o unijnej pożyczce SAFE, zaczęli wywierać presję na prezydenta Nawrockiego, żeby natychmiast ją podpisał, choć głowa państwa ma na taki podpis, aż 21 dni. Co i rusz pojawiały się w tych naciskach, coraz to dziwniejsze argumenty, z tymi w ostatnich dniach, że jeżeli prezydent ją zawetuje, to nie będzie pieniędzy na kamizelki kuloodporne i amunicję dla funkcjonariuszy policji i straży granicznej. A przecież jeszcze w listopadzie 2025 roku Sejm jednogłośnie przyjął program modernizacji służb mundurowych na lata 2026-2029, na który w kolejnych budżetach, rząd miał przeznaczyć 13 mld zł, więc trudno wręcz sobie wyobrazić, aby w nim nie przewidziano środków na takie rzeczy jak kamizelki kuloodporne, czy amunicja. Ba mimo tego, że wicepremier Kosiniak- Kamysz wielokrotnie zastrzegał się, że nie będzie wykorzystywał żołnierzy do polityki i na swoich konferencjach prasowych, kiedy dziennikarze poruszali tematy polityczne, wręcz demonstracyjnie prosił towarzyszących mu generałów do ich opuszczenia, tym razem tych generałów wysyłał do mediów, aby brali udział w dyskusjach o SAFE i rozstrzygali dylematy polityczne związane z tą pożyczką.
A już po ogłoszeniu weta w sprawie unijnego SAFE, histerii Tuska towarzyszą równie histeryczne wystąpienia ministrów jego rządu Kosiniaka-Kamysza, Sikorskiego, Gawkowskiego, czy Kierwińskiego, którzy po wielokroć powtarzają frazę o zdradzie, w odniesieniu do wszystkich tych, którzy tej pożyczce są przeciwni. Histeria w tej sprawie trwala także w mediach wspierających rząd Tuska, liczne wywiady z ekspertami, zamawiane sondaże wg których większość Polaków jest za jej zaciągnięciem, ba prezentowane są stanowiska związków przedsiębiorców, głosy samorządowców, którzy jak jeden mąż, domagali się natychmiastowego podpisania ustawy przez prezydenta Nawrockiego. Ba ponoć teraz po wecie prezydenta Nawrockiego i decyzji rządu, aby na podstawie uchwały Rady Ministrów, ministrowie Kosiniak -Kamysz i Domański podpisali umowę pożyczkową, PR-owcy Tuska wymyślili, że ministrowie będą jeździli do przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego i wręczali im tekturowe czeki na sumy, które mają do nich trafić w ciągu najbliższych 4 lat.
Jednak im więcej tej agresji rządzących po prezydenckim wecie, tym wyraźniej widać, że to jednak nie o szybsze uzbrajanie polskiej armii rządowi Tuska chodziło, a po pierwsze o przysłonienie katastrofy w finansach publicznych do jakiej doprowadzili w ciągu już tych ponad dwóch lat rządzenia i po drugie o skonstruowanie „politycznej pały” na Prawo i Sprawiedliwość, którą do woli można by było wykorzystywać w kampanii wyborczej 2027 roku. Rzeczywiście po 2 latach rządów, a uwzględniając także budżet na 2026 rok i jego konsekwencje dla finansów publicznych, sama suma deficytów budżetowych wyniesie ok. 760 mld zł, a dług publiczny z nimi związany, blisko 1,1 biliona złotych. Oznacza to, że rząd Tuska w roku 2024 zadłużał nas w tempie 0, 9 mld zł dziennie, w 2025 roku 1 mld zł dziennie, a w 2026 roku już 1,2 mld zł dziennie, a mimo tego brakuje pieniędzy publicznych dosłownie w każdej dziedzinie życia, za które odpowiada rząd, a wszystko to się dzieje, przy przyzwoitym poziomie wzrostu gospodarczego, który w ciągu tych trzech lat średnio przekracza 3 proc. PKB. Wzięcie więc kolejnej pożyczki wynoszącej 185 mld zł, pozwoliłoby przynajmniej na przysłonienie tej „biedy” i jednocześnie na ograniczenie finansowania zbrojeń z istniejącego FWSZ, który zastąpiłaby pożyczka SAFE.
Możliwość wykorzystania środków unijnych jako „politycznej pały”, podsunęła PR-owcom Tuska sytuacja związana ze środkami z KPO, przecież będąc wtedy w opozycji, ale mając ogromne przełożenie na decyzje KE w związku z członkostwem w EPL, politycy Platformy najpierw doprowadzili do zablokowania tych pieniędzy i w kampanii wyborczej 2023 zapewniali, że jak dojdą do władzy to KE je odblokuje ( słynne stwierdzenie prezydenta Warszawy i jednocześnie wiceprzewodniczącego Platformy, doprowadzimy do zamrożenia pieniędzy z KPO, a jak wrócimy do władzy, to je odmrozimy). I tak się dokładnie stało, mimo tego, że rząd Tuska nie doprowadził do zmiany nawet kropki czy przecinka w żadnej ustawie związanej w wymiarem sprawiedliwości, to KE polityczną decyzją, tak jak wcześniej środki z KPO zablokowała, tak po zmianie rządu w Polsce, kolejną decyzją polityczną je odblokowała. W kampanii 2027 roku używanie „politycznej pały” przez Tuska polegałoby na straszeniu Polaków, że jak zagłosują na PiS, to kolejnych 6 transz środków z SAFE w latach 2028-2030, po prostu nie będzie i pewnie część wyborców, tej presji by niestety uległa.
Weto prezydenta Nawrockiego te dwa pomysły blokuje, stąd ta nieprawdopodobna histeria koalicji 13 grudnia i inwektywy pod adresem głowy państwa i polityków PiS i jak wszystko na to wskazuje, ten festiwal oskarżeń będzie trwał jeszcze długo. Ba w wykonaniu Tuska, pojawiała się już od wczoraj stara śpiewka, w postaci wpisu na platformie X, o wyprowadzaniu przez PiS, Polski z Unii, pierwszym krokiem, ma być sprzeciw wobec wręcz szaleńczego pomysłu wspólnego zadłużania się krajów UE, między innymi w postaci 150 mld euro pożyczki SAFE.
