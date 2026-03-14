Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podczas spotkania z mieszkańcami Lubartowa poruszył m.in. temat unijnej pożyczki SAFE, do której wzięcia brnie koalicja rządząca pomimo zawetowania ustawy w tej sprawie przez prezydenta Karola Nawrockiego. „Kto cię zmusza do tego, żebyś łamał konstytucję, łamał prawo i zaciągał ogromną pożyczkę, która będzie w rękach obcych, innych, nie w naszym domu?” - pytał Tuska Czarnek.
Na wczorajszym nadzwyczajnym posiedzeniu rządu przyjęta została uchwała, która wbrew woli głowy państwa ma upoważnić ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE. Do tej kwestii nawiązał w swoim wystąpieniu w Lubartowie Przemysław Czarnek.
Wczoraj pan Tusk, chwilowo na czele rządu, twierdził, że dzwonią do niego z zagranicy w sprawie SAFE. Kolego, jegomościu, kto do ciebie dzwoni? Kto lobbuje? Kto cię zmusza do tego, żebyś łamał konstytucję, łamał prawo i zaciągał ogromną pożyczkę, która będzie w rękach obcych, innych, nie w naszym domu? Bezpieczeństwo już nie będzie w naszych rękach. Kto cię do tego zmusza, tu Polakom musisz powiedzieć
— mówił Przemysław Czarnek na spotkaniu z mieszkańcami Lubartowa.
CZYTAJ TAKŻE: Rządzący nic sobie nie robią z weta prezydenta Nawrockiego. Rząd przyjął skandaliczną uchwałę. Co to oznacza?
„Bzdur opłacać nie będziemy”
Wycofanie unijnego systemu opłat ETS zapowiedział kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. „My w Unii Europejskiej jesteśmy i będziemy, ale bzdur opłacać nie będziemy” - mówił w Lubartowie (Lubelskie) na spotkaniu z mieszkańcami.
ETS to system handlu prawami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. To mechanizm wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Jest to jedno z głównych narzędzi unijnej polityki klimatycznej. Od 2028 r. ma wejść w życie ETS 2, czyli system, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo.
„Precz z ETS-em!”
Czarnek na spotkaniu z mieszkańcami Lubartowa podkreślał, że polskie rodziny dzisiaj „zabijają” wysokie rachunki za prąd, a przyczyną tego są głównie opłaty ETS. Przypomniał, że PiS zapowiedział już projekt ustawy o wycofaniu przepisów wprowadzających ETS z obiegu prawnego.
Precz z ETS-em!
— mówił Czarnek.
Jego zdaniem takie opłaty klimatyczne wymyślili „ludzie, którzy mają ekoterrorystyczne zboczenie ideologiczne” i to kosztuje ogromne pieniądze oraz powoduje, że w Polsce jest najdroższy prąd w UE.
Przywołał przykład przedsiębiorcy z Poniatowej, który musi ponosić wysokie koszty opłaty klimatycznej za stal, którą sprowadza spoza UE, bo w Unii jest za droga. Jak mówił Czarnek, ten przedsiębiorca zatrudniający około 40 osób musi odłożyć w tym roku 7 mln zł na opłaty za „jakąś głupotę klimatyczną”.
To jest oplata za to, że poza Unią Europejską, jak produkują stal, to ta produkcja zostawia większy ślad węglowy i dlatego za ten większy ślad węglowy Polacy, (…) będą musieli idiotom z Brukseli zapłacić
— powiedział.
My musimy zapłacić za ślad węglowy spoza Europy. Tam planeta nie płonie, u nas płonie. Szajba! I my z tą szajbą zrobimy porządek!
— deklarował.
Jak tłumaczył, najpierw spowodowano, że przez ETS wzrosły ceny prądu, a następnie obiecano dofinansowanie do OZE.
Wiem, bo mam panele!
— ironizował.
„Ja tę Unię przywołam do porządku”
Mówią nam: dopłacimy wam do tych paneli, tylko wy musicie nadpłacić najpierw swój prąd na kolejne kilka lat, a później się zobaczy. Tak nas w balona zrobili. Więc my im mówimy: Dosyć tego! My w Unii jesteśmy i będziemy, ale waszych bzdur opłacać nie będziemy!
— wołał Czarnek.
Jak podkreślił, my w UE „jesteśmy po to, żeby realizować polskie interesy narodowe”.
Ja tę Unię przywołam do porządku, żeby (cena za - PAP) prąd w Polsce spadł o połowę. Niech sobie zatrzymają swoje dopłaty
— mówił Czarnek.
Dodał, że instalacje paneli fotowoltaicznych zepsuły dachy na domach, „które już nie wyglądają tak ładnie, jak były zaprojektowane”, a stało się tak „tylko dlatego, że oni spowodowali, że prąd w Polsce jest najdroższy”.
Zapowiedział powrót do wykorzystywania węgla jako podstawowego surowca do produkcji energii. Przypomniał, że w Ostrowie Lubelskim w powiecie lubartowskim miał być otwarty nowy szyb wydobycia węgla.
Tu miała być przyszłość polskiej gospodarki, energetyki. I będzie! Wracamy do węgla! Wracamy do szybu węglowego w Ostrowie Lubelskim
— zapowiadał.
tkwl/PAP/X
