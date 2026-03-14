Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, w Sejmie w sposób wyjątkowo niekulturalny zachował się wobec prof. Piotra Glińskiego, posła PiS i byłego ministra kultury.
Marcin Kierwiński na sejmowym korytarzu udzielał wywiadu dziennikarzowi TVP Info w likwidacji. Jego słowa usłyszał przechodzący obok poseł PiS Piotr Gliński i zaczął odpowiadać na jego wypowiedź, którą ocenił jako kłamliwą. Wówczas Kierwiński zachował się w sposób wyjątkowo niekulturalny.
Siedź cicho
— rzucił Marcin Kierwiński w stronę polityka PiS.
Co pan powiedział?
— zapytał prof. Piotr Gliński.
To, co pan słyszał
— odparł Kierwiński.
„To, co pan powiedział, jest chamstwem”
Pan powiedział: „siedź cicho” do mnie, do posła Sejmu RP?
— dopytał polityk PiS.
Tak właśnie powiedziałem, przeszkadza pan
— bronił swojego zachowania Kierwiński.
Bo to, co pan mówi, to jest kłamstwo. s. (…) Mam nadzieję, że tu są jakieś media, które to przekażą. Nerwy trzeba trzymać w porządku i zachowywać się kulturalnie
— zwrócił się do Kierwińskiego prof. Gliński.
tkwl/X/Polsat News
