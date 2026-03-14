„Dokładnie cztery lata temu – razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Petrem Fialą i premierem Janezem Janšą – wsiedliśmy do pociągu jadącego do walczącego Kijowa” - przypomniał na Facebooku były premier Mateusz Morawiecki, załączając zdjęcie z podróży pociągiem na Ukrainę. Przypomnijmy, że było to w pierwszym miesiącu pełnoskalowej agresji Rosji. Ci, którzy wtedy kpili z tej wizyty, dzisiaj oskarżają polityków PiS o rzekome sprzyjanie putinowskiej Rosji.
Koalicja 13 grudnia oskarża dziś polityków PiS o prorosyjskość i niszczenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, warto przypomnieć, który obóz polityczny nie tylko od początku rozumiał i dostrzegał zagrożenie ze strony Rosji, a który płynął w „europejskim” nurcie biznesów z Putinem i nie chciał, aby Polska prowadziła „antyrosyjską krucjatę”.
„Symbol przywództwa Polski oraz całej Europy”
Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i były premier, zamieścił na Facebooku zdjęcie z podróży do Kijowa z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierami Słowenii i Czech. Wizyta, która miała miejsce w pierwszym miesiącu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, była wyśmiewana przez przedstawicieli opozycji, a dziś koalicji rządzącej. Czy słusznie? Oto, jak wspomina tamten czas były szef polskiego rządu.
Dokładnie cztery lata temu – razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Petrem Fialą i premierem Janezem Janšą – wsiedliśmy do pociągu jadącego do walczącego Kijowa. To był moment szczególny. Świat wahał się, wielu obserwatorów dawało Ukrainie najwyżej kilka tygodni. Dlatego dziś warto przypomnieć słowa mojego przyjaciela Janeza Janšy, który po latach wspominał tamte wydarzenia. Zwrócił uwagę na różnicę między postawą Polski a częścią zachodnich elit. Jak mówił: kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Premier Mateusz Morawiecki wzywał do przygotowania zdecydowanej europejskiej odpowiedzi
— podkreślił Morawiecki.
Tymczasem reakcja prezydenta Francji była znamienna: „O jakiej europejskiej perspektywie mówisz dla kraju, który za tydzień lub dwa przestanie istnieć?”. Polski rząd zachował się w tamtym czasie niezwykle odpowiedzialnie – wspierając Ukrainę, budując europejską solidarność i mobilizując Zachód do działania. Chcę za to podziękować wszystkim, którzy w tamtych dniach potrafili działać szybko i zdecydowanie
— zaznaczył.
Tamta podróż do Kijowa stała się symbolem przywództwa Polski oraz całej Europy Środkowej. Symbolem tego, że w chwilach próby nie można się wahać – trzeba działać
— podsumował.
Zarówno tamta wizyta czterech premierów w Kijowie, jak i ogólnie postawa polskiego rządu od początku pełnoskalowej agresji na Ukrainę (zwłaszcza w kontraście z Niemcami czy Francją) jest jednym z najlepszych przykładów, że w takich sprawach jak obronność, kupowanie broni i pomoc sąsiednim państwom, kraje członkowskie UE powinny zachować suwerenność.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755534-morawiecki-wspomina-wizyte-premierow-w-kijowie
