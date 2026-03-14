Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu Radosław Sikorski, wicepremier i szef polskiej dyplomacji (sic!), nazwał „świrem” byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. Wiceprezes PiS odpowiedział na platformie X czterema wpisami. „Pytanie jest proste: co dla Polski uczyniłeś? Podlizywanie się Ławrowowi, sugerowanie, iż USA wysadziły Nord Stream czy słynny ‘hołd niemiecki’. Co za porażka, i ty masz czelność do mnie się odzywać? Dzięki mnie wojska USA bronią Polski” - napisał w pierwszym z nich Macierewicz. W kolejnych wpisach były minister przypomniał m.in. wypowiedź Sikorskiego o tym, że „Putin to nie Stalin”, wymachiwanie kartką z wydrukowanym tweetem obecnego szefa dyplomacji przez przedstawiciela moskiewskiego reżimu na forum ONZ.
Czołowym politykom koalicji 13 grudnia coraz trudniej utrzymać nerwy na wodzy po wecie prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE. Najdobitniej pokazuje to chociażby wystąpienie Radosława Sikorskiego, który już nie pierwszy raz używa wobec parlamentarzystów PiS języka dalekiego od jakichkolwiek standardów.
Antek, świrze, gdzie są Caracale, gdzie są Mistrale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński?
— wykrzyczał wczoraj z mównicy sejmowej w kierunku byłego szefa MON Antoniego Macierewicza.
Macierewicz: Dzięki mnie wojska USA bronią Polski
Polityk PiS odpowiedział w kilku wpisach, z których pierwszy ukazał się wczoraj wieczorem.
Pytanie jest proste: co dla Polski uczyniłeś? Podlizywanie się Ławrowowi, sugerowanie iż USA wysadziłY Nord Stream czy słynny„hołd niemiecki”? Co za porażka, i ty masz czelność do mnie się odzywać? Dzięki mnie wojska USA bronią Polski
— napisał Macierewicz na portalu X.
W kolejnych wpisach przypomniał rożnego rodzaju wystąpienia Sikorskiego, które sugerowały, że polityk odpowiedzialny za relacje międzynarodowe - a zatem także bezpieczeństwo - przynajmniej w dość niedalekiej przeszłości niekoniecznie zdawał sobie sprawę, co jest korzystne dla bezpieczeństwa Polski, a co nie.
Najpierw zapewniał, że Putin to nie Stalin i że jak morduje to „detalicznie”, a nie „hurtowo”. Dziś ogłasza, że europejskie SAFE to dla Polski sprawa być albo nie być. Naprawdę trudno mi pojąć, jak takiej osobie można bez obrzydzenia podać rękę-o jej uściśnięciu nie wspominając
— napisał Macierewicz, załączając wypowiedź Sikorskiego dla TVN.
W kolejnym wpisie były minister obrony zamieścił grafikę.
R. Sikorski 13.03.2026 r. okłamywał sugestią Sejm i opinię publiczną m. in. o braku dowodów w sprawie zbrodni smoleńskiej. Tymczasem dowody zostały zawarte w 2022 r. w Raporcie opracowanym przez kierowaną przeze mnie Podkomisję MON. Premier RP uznał Raport za oficjalny dokument państwa polskiego. Również b. sekretarz obrony USA, Ch. Miller publicznie stwierdził, iż polska delegacja w Smoleńsku została zamordowana przez Putina. Następnie sąd w Warszawie postanowił o aresztowaniu rosyjskich kontrolerów lotu oskarżając ich o zamach przeciw Polakom. Dlatego kłamstwo Sikorskiego musi być skierowane do sądu
— czytamy na niej.
Jeszcze inny wpis to słynne już zdjęcie przedstawiciela reżimu Putina, który na forum ONZ cieszył się z tweeta Sikorskiego (polityk KO będącej wówczas w opozycji zasiadał w Parlamencie Europejskim), w którym obecny szef MSZ dziękował USA za wysadzenie Nord Stream.
Myślałem, że to żart, fejk a tu twórczość Sikorskiego. Zastanawiam się, jaka posucha intelektualna panuje w PO, skoro Donald Tusk powierza MSZ osobie tak niedouczonej - Jarek nie strzępi języka odnośnie niemieckiego agenta widocznie z premedytacją takich „inteligentów” wybiera
— ocenił Macierewicz.
Podsumowanie
Podczas posiedzenia Sejmu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nazwał byłego szefa MON Antoniego Macierewicza „świrem”. Macierewicz odpowiedział serią wpisów w serwisie X, zarzucając Sikorskiemu działania szkodliwe dla Polski oraz przypominając jego wcześniejsze kontrowersyjne wypowiedzi o Władimirze Putinie czy sprawie gazociągu Nord Stream. Były minister podkreślał też rolę swojej podkomisji w opracowaniu raportu dotyczącego Katastrofy Smoleńskiej.
X/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755533-sikorski-zwyzywal-macierewicza-jest-odpowiedz-co-za-porazka
