Europoseł KO Michał Szczerba przeniósł na wyższy poziom starą, podwórkową grę w „Kamień, Papier, Nożyce”. Choć stwierdził, że ta powszechnie znana zabawa ominęła go i najwyraźniej nie znał innych zasad, w dodatku (nieświadomie?) pokazał inny znak niż powiedział, wynik okazał się zaskakujący. A to wszystko na antenie TVP Info w likwidacji.
Polityk KO Michał Szczerba jest częścią niezastąpionego duetu głównych „śledczych” ugrupowania Donalda Tuska. Wraz z partyjnym kolegą Dariuszem Jońskim ujawnił wiele „afer” rządów PiS, z których wiele okazało się „kapiszonami” rozdmuchanymi przez media (albo Szczerba i Joński kiepsko sprawdzili się w kierowanych przez siebie komisjach śledczych i nie zdołali udowodnić straszliwych „przestępstw” poprzedniej władzy), a później obaj wyruszyli do Parlamentu Europejskiego.
Okazuje się jednak, że europoseł Szczerba posiada znacznie więcej „talentów” - to na przykład gra w „Kamień, Papier, Nożyce”, w której wygrał, choć… najwyraźniej nie znał zasad.
Jak politycy poradzili sobie z podwórkową grą?
W Kanale Zero Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek przypomnieli fragment jednego z odcinków programu „Kontrapunkt” na antenie TVP w likwidacji. Gośćmi byli: poseł PiS Kazimierz Smoliński i właśnie europarlamentarzysta KO Michał Szczerba.
Krótki filmik o urodzonym przegrywie
— zapowiedział materiał Mazurek.
Prowadzący, Mikołaj Lizut, zaproponował swoim gościom starą, podwórkową zabawę: „Kamień, Papier, Nożyce”. Polityk KO stwierdził, że nie zna tej prostej gry i najwyraźniej musiała go ominąć. Do pomysłu zapalił się natomiast poseł PiS, który zwrócił uwagę, że to przecież bardzo znana zabawa z czasów dzieciństwa. I choć Smoliński jest starszy od Szczerby o 22 lata, to „Kamień, Papier, Nożyce” jest przecież grą znaną wielu pokoleniom.
Dobra, kamień
— powiedział Szczerba, podejmując wyzwanie.
Trzy- czte- ry
— powiedział Lizut, po czym poseł Smoliński pokazał zaciśniętą pięść symbolizującą kamień.
Wówczas Szczerba zawołał: „Kamień!”, mając przy tym otwartą dłoń. Nie wiadomo, czy chciał pokazać „papier”, czy w ogóle nie wiedział, że trzeba coś pokazać.
Papier pan pokazał, wygrał pan w dodatku
— skomentował rozbawiony prowadzący.
Pytanie, czy europoseł Szczerba miał świadomość, że wygrał i dlaczego wygrał.
X/TVP Info w likwidacji/Joanna Jaszczuk
