Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie debatę pod hasłem „Myśląc Polska - Alternatywa 2.0: Model energetyki dla niskich cen energii w Polsce”. „Ustawa wprowadzająca ETS w Polsce jest z 2015 r. Zamierzamy złożyć projekt ustawy o wycofaniu tej ustawy z obiegu prawnego, co sprawi, że nie będzie podstaw do utrzymywania ETS w Polsce” - powiedział były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
O godzinie 12:00 rozpoczęła kolejna debata programowa PiS pod hasłem „Myśląc Polska - Alternatywa 2.0: Model energetyki dla niskich cen energii w Polsce”. Podczas wielogodzinnych rozmów, paneli z ekspertami, zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami branży oraz politykami, ma zostać wypracować plan na obniżenie cen za energię w Polsce.
Dzisiaj w naszym kraju mamy jedne z najwyższych rachunków w Europie. Rządzący z koalicji 13 grudnia nic z tym nie robią, a cierpią gospodarstwa domowe i polskie firmy. Wszystkie wzrosty cen prądu, gazu, czy paliw maja bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztów usług i produktów, a co się z tym wiąże wzrost kosztów życia polskich rodzin.
„Energetyka musi być sferą racjonalności”
Podczas wydarzenia głos zabrał Jacek Sasin.
Jeśli chodzi o energetykę, to musimy być bardzo odważni. Dziś nie jest czas, żeby stosować półśrodki, poddawać się pewnego rodzaju ideologicznym szaleństwom, które na Polskę spadły w ciągu ostatnich lat. Energetyka musi być sferą racjonalności, interesu i chłodnego patrzenia, jak powinna być zorganizowana
— powiedział były minister aktywów państwowych.
W ramach kierownictwa PiS podjęliśmy taką strategiczną decyzję […] Jako Polska musimy posiadać zrównoważony mix energetyczny - węgiel, atom i uzupełniające OZE, które już zbudowaliśmy […] Nie zamierzmy już wspierać inwestycji w OZE
— dodał.
„Wychodzimy z ETS”
Sasin poinformował opinię publiczną, że PiS nie ma zamiaru brnąć w rozwiązania, które dławią polski potencjał gospodarczy.
Wychodzimy z ETS. To nie jest hasło, my poważnie traktujemy deklarację naszego kandydata na premiera Przemysława Czarnka, to realny plan, który mamy
— powiedział.
Mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości z czerwca ub.r., wg którego procedura przyjęcia ETS była niezgodna z konstytucją, z europejskimi przepisami, z traktatami europejskimi
— dodał.
Zaznaczył, że wyrok nie został opublikowany, jednak - według niego - jest obowiązującym w Polsce prawem.
Ustawa wprowadzająca ETS w Polsce jest z 2015 r. Zamierzamy złożyć projekt ustawy o wycofaniu tej ustawy z obiegu prawnego, co sprawi, że nie będzie podstaw do utrzymywania ETS w Polsce
— zapowiedział były minister.
„Myśleliśmy przede wszystkim o bezpieczeństwie Polaków”
Były prezes Orlenu Daniel Obajtek wskazał na wycenę Orlenu.
Niedawno nasz kraj obiegła informacja, że spółka Orlen ma większą wycenę niż Gazprom. Dlaczego tak się stało? Bo myśleliśmy przede wszystkim o bezpieczeństwie Polaków, ale myśleliśmy o energetyce i surowcach. Nie przez pryzmat Polski, ale i całego regionu
— powiedział europoseł PiS.
Oderwaliśmy się od gazu i ropy rosyjskiej, pozyskaliśmy flotę własnych gazowców, zwiększyliśmy wydobycie gazu z 4 do 8 mld m3. To wszystko spowodowało, że mamy stabilną i bezpieczną firmę, która może generować zysk i stabilizować sytuację energetyczno-paliwową w Polsce
— kontynuował Obajtek.
„Idziemy dalej w destrukcję”
Następnie głos zabrał prof. Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej.
Filary gospodarki narodowej muszą być tak ustawione, żeby były odporne na kryzysy, które mają swoje cykle. Obecnie się nasilają i są coraz poważniejsze w skutkach. Filary to przede wszystkim energetyka, transport, edukacja, komunikacja, medycyna. Gdy był COVID-19 i inne kryzys, bez wielu rzeczy możemy się obejść, natomiast te filary są kluczowe
— wyjaśnił.
Duża koncentracja i zróżnicowanie potencjałów ekonomicznych w UE, przy tym dominacja Niemiec, redukuje efektywność gospodarczą. Przykładem jest waluta euro. Według niemieckich ekspertów, kilka lat temu opublikowano wynik dotyczący wpływu euro redukcję PKB, w takich krajach jak: Hiszpania, Francja, Włochy. Jedynymi wygranymi byli Niemcy i Holandia. Redukcja z powodu PKB była do poziomu prawie trzykrotnych wartości PKB tych krajów. Od czasu wprowadzenia ETS, PKB UE kurczy się w stosunku do USA. Przy wprowadzeniu ETS było to 100 proc., dziś tylko 65 proc. Z trendu, który wygląda w sposób dość utrwalony wynika, że zjazd po równi pochyłej będzie coraz silniej postępował. Mimo tego, kilka dni temu KE ogłosiła, że chce redukować emisję CO2 o 90 proc. do 2040 roku. Niby jest świadomość, że jest źle, ale idziemy dalej w destrukcję
— dodał.
Proces destrukcji modelu energetycznego w UE postępuje i Polska działając suwerennie powinna się temu sprzeciwić
— stwierdził.
„Wina obecnego premiera”
Poseł Marek Suski zaznaczył, że obecna koalicja jest bardzo opieszała.
Polska pod rządami obecnej koalicji oddała sprawy energetyki partiom lewicowym. Zielonym, po części PSL. Fatalne skutki tego oddania widzimy dziś. Brak inwestycji, są horrendalne ceny energii i brak działań, nawet teraz gdy mamy do czynienia z kryzysem na Bliskim Wschodzie, jakiejkolwiek ochrony konsumentów i gospodarstw domowych. Rozkładają ręce i mówią, że 8 zł na Orlenie, to wina Donalda Trumpa
— powiedział.
Oczywiście to wina obecnego premiera. W tej chwili mamy taką sytuację, że powinniśmy dać odpowiedź na to, jak zapobiec wielkiemu kryzysowi, który nadciąga. Pan premier Sasin mówił, że „można osiągnąć obniżenie cen odchodząc od szkodliwego ETS i przekazać te pieniądze potrzebne w Polsce inwestycje”.
— kontynuował Suski.
