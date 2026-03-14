Stare metody Tuska. Weźmie SAFE rękami swoich ministrów. Wipler: Będą odpowiadali karnie za delikt konstytucyjny

Na zdjęciu Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Domański oraz wpis Przemysława Wiplera (screen z X) / autor: PAP/Paweł Supernak/X-Przemysław Wipler (screen)
Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański. To oni będą osobiście i bezpośrednio odpowiadali za delikt konstytucyjny i karnie za przekroczenie uprawnień" - napisał poseł Konfederacji Przemysław Wipler na portalu X, odnosząc się do zagrywki Donalda Tuska, który upoważnił swoich ministrów do „zawarcia umowy pożyczki SAFE (bez zgody sejmu, z naruszeniem Konstytucji RP!)."

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział weto ws. ustawy do unijnego SAFE. Rząd Koalicji 13 Grudnia nic sobie z tego nie robi, na wczorajszym nadzwyczajnym posiedzenie Rady Ministrów przyjęto, a jakże, uchwałę, która ma stanowić podstawę do wypłacenie Polsce unijnej pożyczki na zbrojenia.

Premier Donald Tusk podejmując tak ważne decyzje, które mogą w przyszłości skończyć się wielkimi problemami dla pożyczkobiorców, zastosował znany od wielu lat fortel. Sam niczego nie podpisze, za to upoważnił do tego swoich współpracowników.

Z naruszeniem Konstytucji RP!”

Do sprawy odniósł się poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Wczoraj na rządzie upoważnił wielkodusznie do zawarcia umowy pożyczki SAFE (bez zgody sejmu, z naruszeniem Konstytucji RP!) dwie osoby

— napisał na portalu X.

Szczęśliwymi wybrańcami są ministrowie… Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański. To oni będą osobiście i bezpośrednio odpowiadali za delikt konstytucyjny i karnie za przekroczenie uprawnień. Najbliższych kilkanaście miesięcy upłynie bardzo, bardzo szybko.

— dodał polityk.

Wipler dołączył również podstawę prawną, która w przyszłości ma posłużyć do wyciągnięcia konsekwencji względem sygnotariuszy unijnego SAFE.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Konstytucji RP „Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: (…) 4. znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym.”

— poinformował.

