„Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański. To oni będą osobiście i bezpośrednio odpowiadali za delikt konstytucyjny i karnie za przekroczenie uprawnień” - napisał poseł Konfederacji Przemysław Wipler na portalu X, odnosząc się do zagrywki Donalda Tuska, który upoważnił swoich ministrów do „zawarcia umowy pożyczki SAFE (bez zgody sejmu, z naruszeniem Konstytucji RP!).”
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział weto ws. ustawy do unijnego SAFE. Rząd Koalicji 13 Grudnia nic sobie z tego nie robi, na wczorajszym nadzwyczajnym posiedzenie Rady Ministrów przyjęto, a jakże, uchwałę, która ma stanowić podstawę do wypłacenie Polsce unijnej pożyczki na zbrojenia.
Premier Donald Tusk podejmując tak ważne decyzje, które mogą w przyszłości skończyć się wielkimi problemami dla pożyczkobiorców, zastosował znany od wielu lat fortel. Sam niczego nie podpisze, za to upoważnił do tego swoich współpracowników.
„Z naruszeniem Konstytucji RP!”
Do sprawy odniósł się poseł Konfederacji Przemysław Wipler.
Wczoraj na rządzie upoważnił wielkodusznie do zawarcia umowy pożyczki SAFE (bez zgody sejmu, z naruszeniem Konstytucji RP!) dwie osoby
— napisał na portalu X.
Szczęśliwymi wybrańcami są ministrowie… Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański. To oni będą osobiście i bezpośrednio odpowiadali za delikt konstytucyjny i karnie za przekroczenie uprawnień. Najbliższych kilkanaście miesięcy upłynie bardzo, bardzo szybko.
— dodał polityk.
Wipler dołączył również podstawę prawną, która w przyszłości ma posłużyć do wyciągnięcia konsekwencji względem sygnotariuszy unijnego SAFE.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 Konstytucji RP „Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: (…) 4. znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym.”
— poinformował.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.