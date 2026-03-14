Weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. unijnego SAFE wywołało furię w środowisku, na czele którego stoi Donald Tusk. Zwierzchnik Sił Zbrojnych i jego otoczenie są zalewani falą obrzydliwego hejtu. Do sprawy odniósł się szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. „Agresja wraca zawsze wtedy, gdy kończą się argumenty i trzeba przykryć realne problemy Polaków” - stwierdził na portalu X. Zapewnił też, że odpowiedzialni za ataki poniosą polityczne konsekwencje swoich czynów.
Od kilku dni trwają bezpardonowe ataki środowisk lewicowo-liberalnych na prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego otoczenie. W swoim orędziu głowa państwa zapowiedziała, że projekt ustawy unijnego SAFE nie znajdzie się wśród dokumentów, które zostaną podpisane. Prezydent Nawrocki podjął decyzję, że zawetuje dokument podesłany przez Koalicję 13 Grudnia - na stronie prezydenta pojawiło się już uzasadnienie, które zawiera 30 stron.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Sasin: Umowa zawarta z naruszeniem prawa po prostu nie obowiązuje. Kiedy przejmiemy władzę, nie będziemy jej respektować
Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska odsądza zwierzchnika Sił Zbrojnych od czci i wiary, chętnie używając określeń „zdrajca” oraz „zwijający polską armię”. Ekipa Tuska najwidoczniej ma bardzo wybiórczą pamięć. To przecież za pierwszych rządów obecnego premiera dochodziło do rozformowywania jednostek wojskowych i zmniejszania liczebności Wojska Polskiego.
Obóz prezydenta Nawrockiego odpowiada na ataki merytorycznie i rzeczowo, wybijając wątpliwe argumenty z rąk Koalicji 13 Grudnia. „Demokraci” nie ustają jednak w zajadłej ofensywie, która często sprowadza się do inwektyw.
CZYTAJ TAKŻE: Bąkiewicz przypomniał, kto odpowiada za zwijanie Wojska Polskiego! Za Tuska i Komorowskiego przeszło „tsunami likwidacji”
„Drogo za to politycznie zapłacą”
Szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker postanowił odnieść się do zachowania lewej strony sceny politycznej oraz ich akolitów.
Mamy prawo się spierać. Ale ostatnie dni pokazały, kto chce debaty na argumenty, a kto żywi się złymi emocjami. Ta agresja wraca zawsze wtedy, gdy kończą się argumenty i trzeba przykryć realne problemy Polaków. Ci, którzy to nakręcają, drogo za to politycznie zapłacą
— napisał na portalu X.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Znów to samo! Tusk straszy polexitem po wecie ws. SAFE. Dostał mocną odpowiedź: „Polacy powiedzą wam i waszym mocodawcom precz!”
— TYLKO U NAS. Histeryczna reakcja KO na weto ws. SAFE. Semka: To, co zwraca uwagę, to coraz większa wściekłość i furia Donalda Tuska
