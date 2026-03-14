Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zamieścił dziś rano na portalu X zdjęcie decyzji o odebraniu diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry. Ze względu na poważne obawy o prawo do uczciwego procesu, polityk opozycji korzysta z azylu w Budapeszcie. „Smacznego, Zbyszku Z.”- napisał Czarzasty po węgiersku.
Upolityczniona prokuratura Donalda Tuska ściga polityków opozycji m.in. w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości i rzekomo funkcjonującej tam za rządów PiS „zorganizowanej grupy przestępczej”. Z jednej strony mamy „pokazowe” zatrzymania i aresztowania, z drugiej - parlamentarzyści korzystają z azylu politycznego za granicą.
„Do poczytania przy śniadaniu w Budapeszcie”
Od pewnego czasu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiadał odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wynagrodzenia z tytułu wykonywania mandatu posła. Parlamentarzysta, który - oprócz tego, że walczy z chorobą nowotworową - obawia się o uczciwość i sprawiedliwość procesu nie uczestniczy w obradach Sejmu, ponieważ przebywa w Budapeszcie. W tym tygodniu Czarzasty dopiął swego i nie kryje radości. Na konferencji w środę 11 marca obwieścił, że prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu byłemu szefowi MS 90 proc. uposażenia i całej diety poselskiej.
Dziś Czarzasty napisał na platformie X:
Do poczytania przy śniadaniu w Budapeszcie. Jó étvágyat [„smacznego” - przyp. JJ], Zbyszku Z.
Treść pisma do byłego szefa MS
Do wpisu Czarzasty dołączył zdjęcie pisma z decyzją w sprawie wynagrodzenia ministra Ziobry.
Szanowny Panie Pośle,
uprzejmie informuję, że Prezydium Sejmu na podstawie art. 24a ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 3 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - postanowiło o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu Panu Posłowi uposażenia poselskiego do wysokości 1/10 uposażenia w kolejnych miesiącach, do czasu wzięcia przez Pana Posła udziału w posiedzeniu Sejmu
— napisano w dokumencie z podpisem marszałka Czarzastego.
W załączeniu przesyłam uchwałę nr 7 Prezydium Sejmu z dnia 10 marca 2026 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24a ust. 2 Regulaminu Sejmu w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały może Pan Poseł złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezydium Sejmu. Uchwałę doręcza się w sposób i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25a Regulaminu Sejmu
— czytamy dalej.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755501-czarzasty-cieszy-sie-z-odebrania-ziobrze-pieniedzy-smacznego
