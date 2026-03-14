Po zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego ws. weta do ustawy o SAFE, rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na pożyczki z SAFE. Marek Grabowski, socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty, założyciel Pracowni Badawczej „Social Changes”, zastanawiał się w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24, czy „społeczeństwo łyknie taki manewr z programem SAFE”. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Rybińska, publicystka Telewizji wPolsce24, Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Za nic mają weto prezydenta! Sobkowiak-Czarnecka zapowiada podpisanie umowy z KE ws. SAFE. „Podtrzymujemy naszą wolę”
Po zapowiedzi prezydenta ws. weta do ustawy o SAFE, rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na pożyczki z SAFE. Tę kwestię skomentowali publicyści.
Donald Tusk jest człowiekiem, który nie cofnie się przed niczym. On jest pewny, że Unia Europejska zrobi wszystko, aby nie doprowadzić do zwycięstwa prawicy oraz że zostanie wymyślony wariant rumuński albo francuski. I on jest już jak taki dyktator, który nie bierze pod uwagę tego, że będzie mógł realnie odpowiedzieć za swoje złamanie konstytucji. Droga w jedną stronę i dlatego on jest szczery, kiedy mówi, że on i tak to zrobi
— podkreślił Piotr Semka.
„Notowania rządu są bardzo niskie”
Marek Grabowski zastanawiał się, czy „społeczeństwo łyknie taki manewr z programem SAFE”.
Prawda jest taka, że notowania rządu są bardzo niskie
— zaznaczył założyciel Pracowni Badawczej „Social Changes”.
Jeśli chodzi o sam SAFE, to wydaje mi się, że Donald Tusk jest pod naciskiem i ogromną presją. W związku z tym on czuje się zobowiązany, żeby to doprowadzić do końca
— powiedziała Aleksandra Rybińska.
CZYTAJ TEŹ: Sensacyjny SONDAŻ „Social Changes” dla Telewizji wPolsce24! Prawo i Sprawiedliwość tuż za KO! Jak wypadli koalicjanci Tuska?
