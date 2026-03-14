„Uważam, że minister Waldemar Żurek powinien to wyjaśnić, ponieważ inaczej stwarza wrażenie, że stoi ponad prawem” – oceniła publicystka Telewizji wPolsce24 Aleksandra Rybińska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24, mówiąc o majątku ministra sprawiedliwości. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”, Marek Grabowski , socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty, założyciel Pracowni Badawczej „Social Changes” oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Obejrzyj reportaż o majątku Żurka! Szokujące ustalenia Telewizji wPolsce24! „Z moich obliczeń wynika, że 21 takich działek”
Jak ujawnił na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek w reportażu poświęconym majątkowi Żurka, wynika, że minister ma 21 działek.
7 z tych działek to są: pola, łąki. To również są pola, na których można się zasiewać. Kolejne 7 działek to są lasy. I kolejne 7 działek to są już budowlane, z czego na pięciu z tych działek stoją już jakieś budynki, jakieś domy. I to są różne domy, bo to są domy do zamieszkania na co dzień, ale to są również domki letniskowe
— wskazał Rafał Jarząbek.
„Żurek powinien to wyjaśnić”
Do sprawy majątku ministra sprawiedliwości nawiązali publicyści.
Minister Żurek będzie mógł argumentować, że to wszystko odziedziczył. Natomiast związku z jego dziećmi nie widzę żadnego. Pojawia się też pytanie, ile on zarabiał jako sędzia i w jaki sposób mógł sobie pozwolić na zakup wszystkich tych działek. Uważam, że minister Żurek powinien to wyjaśnić, ponieważ inaczej stwarza wrażenie, że stoi ponad prawem
— zaznaczyła Aleksandra Rybińska.
Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755492-tylko-u-nas-rybinska-minister-zurek-powinien-to-wyjasnic
