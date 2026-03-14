Aleksandra Rybińska: Minister Żurek powinien to wyjaśnić, ponieważ inaczej stwarza wrażenie, że stoi ponad prawem

Aleksandra Rybińska / autor: wPolsce24

„Uważam, że minister Waldemar Żurek powinien to wyjaśnić, ponieważ inaczej stwarza wrażenie, że stoi ponad prawem” – oceniła publicystka Telewizji wPolsce24 Aleksandra Rybińska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24, mówiąc o majątku ministra sprawiedliwości. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”, Marek Grabowski , socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty, założyciel Pracowni Badawczej „Social Changes” oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

Jak ujawnił na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek w reportażu poświęconym majątkowi Żurka, wynika, że minister ma 21 działek.

7 z tych działek to są: pola, łąki. To również są pola, na których można się zasiewać. Kolejne 7 działek to są lasy. I kolejne 7 działek to są już budowlane, z czego na pięciu z tych działek stoją już jakieś budynki, jakieś domy. I to są różne domy, bo to są domy do zamieszkania na co dzień, ale to są również domki letniskowe

— wskazał Rafał Jarząbek.

„Żurek powinien to wyjaśnić”

Do sprawy majątku ministra sprawiedliwości nawiązali publicyści.

Minister Żurek będzie mógł argumentować, że to wszystko odziedziczył. Natomiast związku z jego dziećmi nie widzę żadnego. Pojawia się też pytanie, ile on zarabiał jako sędzia i w jaki sposób mógł sobie pozwolić na zakup wszystkich tych działek. Uważam, że minister Żurek powinien to wyjaśnić, ponieważ inaczej stwarza wrażenie, że stoi ponad prawem

— zaznaczyła Aleksandra Rybińska.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

