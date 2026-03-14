„To, co zwraca uwagę, to coraz większa wściekłość i furia Donalda Tuska” – tak reakcję premiera Donalda Tuska na weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. unijnego SAFE skomentował publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Rybińska, publicystka Telewizji wPolsce24, Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” oraz Marek Grabowski , socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty, założyciel Pracowni Badawczej „Social Changes”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Histeria polityków koalicji Tuska po zawetowaniu SAFE przez prezydenta! „Dokonał zdrady stanu”; „Wstyd”; „Stchórzył”; „To jest obrzydliwe”
Prezydent poinformował w swoim ostatnim orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Karol Nawrocki powiedział, że nigdy nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”. Do tej kwestii nawiązali publicyści.
Strona rządowa coraz bardziej się nakręcała i należało podjąć decyzję, żeby to przeciąć i decyzja zapadła, a reakcja była natychmiastowa. Zresztą Platforma od razu wrzuciła filmiki szkalujące prezydenta, które ewidentnie musiała przygotować już wcześniej, więc musiała się spodziewać tego weta. Liczyli się z tym, że raczej będzie weto
— wskazała Aleksandra Rybińska.
„Histeria KO nabierała rozpędu”
Marek Formela zaznaczył, że „odwlekanie ogłoszenia tego weta byłoby błędem politycznym, dlatego że histeria KO nabierała każdego dnia rozpędu”.
Ona wytwarzała takie przekonanie, że w zasadzie Polski nie będzie. Twarde, czytelne orędzie prezydenta. Żartowałem trochę, że jak „lewym prostym” wypunktował rząd, premiera Tuska, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza
— mówił redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”.
Szantaż emocjonalny strony rządowej
W opinii Marka Grabowskiego „narracja rządowa opierała się na szantażu emocjonalnym”.
Na tym, że ten, kto nie jest za taką pożyczką, to jest zdrajcą i w zasadzie nie jest Polakiem. Różne padały określenia, one cały czas krążą
— powiedział założyciel Pracowni Badawczej „Social Changes”.
Zdaniem Piotra Semki „to, co zwraca uwagę to coraz większa wściekłość i furia Donalda Tuska”.
Tusk prowadzi bardzo perfidną politykę, ponieważ wrzuca Prawo i Sprawiedliwość razem z dwoma Konfederacjami do jednego worka. To pozwoli mu atakować PiS, mówiąc, że prawica jest antysemicka, antyukraińska, prawica atakuje ludzi i urządza burdy w Sejmie. To będzie tak robione
— wyjaśnił publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
