Donald Tusk nie ustaje w atakach po zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu unijnego programu SAFE. Szef Koalicji 13 Grudnia straszy Polaków na portalu X nadchodzącymi wyborami i polexitem. Problemem szefa rządu jest fakt, że nie żyjemy dekadę temu i przychylne mu media nie są w stanie skutecznie zakrzywiać rzeczywistości. Tusk otrzymał serię merytorycznych odpowiedzi, które ukazały jego zakłamanie i hipokryzję.
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawetuje szkodliwy unijny SAFE - na stronie internetowej prezydenta opublikowano już decyzję, która zawiera 30 stron. Od tamtej pory na głowę państwa zaczęły się bezpardonowe ataki ze strony lewicowo-liberalnych środowisk. Lewica ochoczo używa względem prezydenta Nawrockiego określenia „zdrajca” czy „zwijający polską armię”.
Wśród krytyków decyzji zwierzchnika Sił Zbrojnych znalazł się oczywiście szef Koalicji 13 Grudnia Donald Tusk, który co rusz stara się forsować pogląd, że tylko on i jego akolici stoją po stronie bezpieczeństwa Polaków…
W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców
— napisał na portalu X.
„Polacy powiedzą wam i waszym mocodawcom precz!”
Pod wpisem Tuska pojawiło się mnóstwo komentarzy.
To prawda, że w sprawie SAFE opadły wszystkie maski. Polacy już wiedzą kto pchał naszą armię w brukselsko-niemiecki szwindel, a kto chce żeby wojsko rozwijało się suwerennie. Polska jest w Europie od swych narodzin i chrztu, a nie dzięki poddaństwu Niemcom, jakie Pan dopycha kolanem. Przed nami wybór: Polska suwerenna, wolna i bogata czy zarządzana z Brukseli i Berlina. Polacy powiedzą wam i waszym mocodawcom precz!
— napisał kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek.
Co za idiotyczna narracja. Polska jest w Europie od wieków. I geograficznie i kulturowo i cywilizacyjnie. A każde niepodporządkowanie się czy krytykowanie najbardziej szkodliwej dla 🇵🇱 decyzji z Brukseli nagle urasta do rangi „wyjścia z Europy”. Tę narrację znamy sprzed 40 lat, gdy warunkiem rozwoju, pokoju i bezpieczeństwa był sojusz ze Związkiem Sowieckim
— napisał mec. Bartosz Lewandowski.
Unia Europejska sama się rozwali kretyńską polityką szkodliwą dla Europy (np. klimatyczna czy migracyjna), pozatraktatowym zawłaszczaniem kompetencji przez organy UE, politycznego wykorzystywania instrumentów prawa europejskiego do zmiany rządów, szantażowaniem krajów, niewypłacaniem należnych środków z przyczyn politycznych oraz podporządkowywania sobie innych krajów polityce Berlina. Czas to sobie uzmysłowić
— czytamy we wpisie mecenasa.
Panie Tusk, to nie Polska chce wychodzić z Europy. To Pan chce wprowadzić Polskę w długi i zależność przez program SAFE. Europa to współpraca suwerennych państw – nie unijne kredyty pisane w Berlinie
— dodał europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Zdrajco najbliższe wybory zdecydują tylko o tym kiedy pójdziesz siedzieć
— stwierdził były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
Maski opadły. Herr Tusk
— skomentował Jan Kanthak.
Suwerenności nie bierze się na kredyt Panie Donaldzie Tusk
— pouczył poseł Bogdan Rzońca.
To prawda, że maski opadły, Pana histeria w sprawie SAFE wynika z tego, że trzeba się przyznać, iż w zaledwie 2 lata „rozwaliło” się finanse publiczne, powiększając dług publiczny o ponad 600 mld zł (a więc 3x SAFE), no i nie będzie politycznej „pały” na okładanie PiS w kampanii wyborczej 2027, strasząc Polaków, że jak wygra ta partia, to nie będzie kolejnych transz środków z SAFE. A więc wcale nie chodzi o szybkie uzbrajanie polskiej armii, bo przecież przez ostatnie dwa lata nie wydaliście aż 33 mld zł z FWSZ, a środki z tego Funduszu są przeznaczane tylko i wyłącznie na zakup uzbrojenia
— wyjaśnił Tuskowi poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755486-tusk-o-safe-straszy-polexitem-otrzymal-serie-celnych-ripost
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.