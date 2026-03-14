Sondaż

Potężne problemy Tuska. Dostał łomot w sondażu IBRiS dla Onetu! Ponad 60 proc. Polaków nie jest zadowolonych z jego działań

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu Donald Tusk w rządowej ławie w Sejmie / autor: PAP/Radek Pietruszka
Donald Tusk ma olbrzymie powody do niepokoju. W przychylnym mu Onecie pojawił się najnowszy sondaż pracowni IBRiS, który jasno pokazuje, że Polacy nie oceniają jego działań dobrze. Aż 60,3 proc. badanych nie jest zadowolonych z poczynań szefa Koalicji 13 Grudnia.

Według najnowszego sondażu IBRiS dla portalu Onet, aż 60,3 proc. Polaków nie jest zadowolonych z rządów Donalda Tuska - 31,3 proc. ocenia „zdecydowanie źle” oraz 29,2 proc. „raczej źle”. Jedynie 38,2 proc. respondentów ma odczucia pozytywne - 25,6 proc. ocenia „raczej dobrze” i 12,6 „zdecydowanie dobrze”.

Jeżeli chodzi o wyborców, którzy skłaniają się ku głosowaniu na opozycję, to zdecydowanie źle Tuska ocenia 66 proc! Działania premiera pozytywnie ocenia jedynie 3 proc. Niezdecydowani bądź osoby, które nie głosują, również nie wystawili Tuskowi pozytywnej oceny. Szef rządu oraz jego działania zyskały w tej grupie zawrotne 83 proc. niezadowolonych.

Tusk może liczyć na żelazny elektorat

Co do zwolenników Koalicji 13 Grudnia, 93 proc. respondentów wystawiło pozytywny osąd Tuska . Trzeba jednak zwrócić uwagę, że „zdecydowanie dobrze” zaznaczyło jedynie 33 proc. badanych.

Badanie wykonano 9 marca br., metodą telefoniczną, standaryzowaną wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 pełnoletnich respondentów.

xyz/Onet

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych