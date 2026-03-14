Donald Tusk ma olbrzymie powody do niepokoju. W przychylnym mu Onecie pojawił się najnowszy sondaż pracowni IBRiS, który jasno pokazuje, że Polacy nie oceniają jego działań dobrze. Aż 60,3 proc. badanych nie jest zadowolonych z poczynań szefa Koalicji 13 Grudnia.
Według najnowszego sondażu IBRiS dla portalu Onet, aż 60,3 proc. Polaków nie jest zadowolonych z rządów Donalda Tuska - 31,3 proc. ocenia „zdecydowanie źle” oraz 29,2 proc. „raczej źle”. Jedynie 38,2 proc. respondentów ma odczucia pozytywne - 25,6 proc. ocenia „raczej dobrze” i 12,6 „zdecydowanie dobrze”.
Jeżeli chodzi o wyborców, którzy skłaniają się ku głosowaniu na opozycję, to zdecydowanie źle Tuska ocenia 66 proc! Działania premiera pozytywnie ocenia jedynie 3 proc. Niezdecydowani bądź osoby, które nie głosują, również nie wystawili Tuskowi pozytywnej oceny. Szef rządu oraz jego działania zyskały w tej grupie zawrotne 83 proc. niezadowolonych.
Tusk może liczyć na żelazny elektorat
Co do zwolenników Koalicji 13 Grudnia, 93 proc. respondentów wystawiło pozytywny osąd Tuska . Trzeba jednak zwrócić uwagę, że „zdecydowanie dobrze” zaznaczyło jedynie 33 proc. badanych.
Badanie wykonano 9 marca br., metodą telefoniczną, standaryzowaną wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 pełnoletnich respondentów.
