„Nas po prostu ta ustawa nie będzie wiązać. (…) Bezprawna umowa, zawarta z naruszeniem prawa, po prostu nie obowiązuje. Kiedy przejmiemy władzę - a idziemy dzisiaj do tej władzy prosto wytoczoną drogą z naszym kandydatem - nie będziemy tej umowy respektować” - powiedział jasno w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jacek Sasin, były wicepremier, mówiąc o próbach obejścia przez rządzących prezydenckiego weta do ustawy o unijnej pożyczce SAFE. „Musimy być mądrzy dzisiaj przed szkodą, a nie znowu po szkodzie, tak jak w przypadku KPO” - wskazał.
Po ogłoszeniu przez prezydenta Karola Nawrockiego weta do ustawy o unijnym SAFE, rząd Donalda Tuska przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na pożyczki z SAFE.
Nie da się ominąć, konstytucja tutaj jest bardzo jasna, mówi wyraźnie, że zaciągniecie tak wielkich obciążeń finansowych za granicą wymaga trybu ustawowego, wymaga ratyfikacji przez parlament i potwierdzenia tej ratyfikacji przez prezydenta. Nie ma innej drogi
— powiedział jasno Jacek Sasin goszcząc w Telewizji wPolsce24.
My znamy te drogi zmieniania ustaw uchwałami, to stary trik Tuska, który go stosuje prawie od 2,5 roku
— przypomniał były szef MAP.
Ale to będzie miało swoje konsekwencje i w tym przypadku nie tylko te konsekwencje, które spadną na tych, którzy się podpiszą pod tymi bezprawnymi dokumentami zaciągającymi pożyczkę, ale również takie konsekwencje, o których mówił wczoraj w Sejmie nasz kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek
— dodał.
Nas po prostu ta ustawa nie będzie wiązać. (…) Bezprawna umowa, zawarta z naruszeniem prawa, po prostu nie obowiązuje. Kiedy przejmiemy władzę - a idziemy dzisiaj do tej władzy prosto wytoczoną drogą z naszym kandydatem - nie będziemy tej umowy respektować
— stwierdził Jacek Sasin.
„To jest pożyczka dla Tuska i jego ekipy”
Były wicepremier nie zostawił też suchej nitki na Komisji Europejskiej.
Jeśli pani von der Leyen i Komisja Europejska chce na własne ryzyko dawać pieniądze Tuskowi, to niech mu daje i potem niech od niego żąda spłaty. (…). To jest pożyczka dla Tuska i jego ekipy
— mówił.
Komisja to doskonale wie, jak wygląda system prawny w Polsce. Tylko Komisja Europejska dzisiaj nie jest organem, który chce wprowadzać praworządność, albo inaczej wprowadza tę praworządność tak jak oni to rozumieją. Czyli to jest praworządność dla swoich. (…). Komisja Europejska jest takim młotem czy pałką na społeczeństwo europejskie, które chcą wybierać inne władze, inne rządy niż chciałaby tego Bruksela, a de facto Berlin
— kontynuował.
Musimy być mądrzy dzisiaj przed szkodą, a nie znowu po szkodzie, tak jak w przypadku KPO. W związku z czym, jaki jest sens nie wykorzystać pieniędzy, które mamy we własnym zasobie i wydać je według naszych potrzeb i według naszych możliwości tak jak chcemy? Po prostu nikt mi nie powie, że tu jest jakiś sens i logika i że chodzi o uzbrojenie dla polskiej armii. Nie, chodzi o to, aby Niemcy uzyskały, a de facto Tusk, bo to w jego interesie będzie, żeby uzyskały narzędzie do tego, aby wymuszać to, jaki rząd będzie w Polsce. Tak jak to się stało przy KPO. Wstrzymywanie KPO, wstrzymywanie funduszy europejskich miało służyć przekonaniu Polaków, omamieniu Polaków tymi mitycznymi pieniędzmi do tego, żeby wybrali Tuska, a nie kogo innego. I tak samo ma się stać w najbliższych wyborach
— powiedział Jacek Sasin.
ZOBACZ CAŁOŚĆ W WIDEO TELEWIZJI WPOLSCE24:
CZYTAJ TAKŻE:
Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755484-tylko-u-nas-sasin-nie-bedziemy-tej-umowy-respektowac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.