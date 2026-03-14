Rządzący nic sobie nie robią z weta prezydenta Karola Nawrockiego i głośnego sprzeciwu Polaków i zamierzają mimo wszystko przyjąć wzbudzającą ogromne kontrowersje pożyczkę z unijnego programu SAFE. „W pierwszych dniach kwietnia umowa z Komisją Europejską w sprawie SAFE powinna zostać podpisana” - powiedziała pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że w ciągu kilkunastu dni rząd przedstawi propozycję dot. środków na wsparcie Straży Granicznej, Policji oraz infrastruktury.
Rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która „upoważnia” ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dot. unijnego programu SAFE. Zgodnie z uchwałą spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który poinformował, że nie podpisze rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE.
Rządzący nie odpuszczają
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła w TVN24, że program SAFE dalej będzie realizowany.
Nie zmienia się ta kwota 43,7 mld euro, którą mamy wynegocjowaną w komisji i na którą w lutym dały zielone światło wszystkie kraje członkowskie
— zaznaczyła i dodała, że odbyła rozmowę w Komisji Europejskiej.
Pojawiło się pytanie - chcieliście ten mechanizm, to wy mówiliście, że Unia Europejska musi wziąć wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wam pomóc, a teraz słyszymy, że wasz prezydent mówi nie. Miałam dzisiaj rozmowę na ten temat. Dalej podtrzymujemy naszą wolę
— powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.
Dodała, że „ma nadzieję, że podpisanie umowy z KE to będzie kwestia kilku tygodni”.
Myślę, że pierwsze dni kwietnia to będzie podpisanie tej umowy. Po kilku tygodniach otrzymamy 15 proc. zaliczki, czyli około 6 mld euro, pierwsze pieniądze pójdą na system SAN, czyli ścianę antydronową na wschodniej granicy. W październiku rozliczenie kolejnej transzy. Tyle pieniędzy, ile zakontraktujemy, o tyle wystąpimy do Brukseli, bo ta pożyczka jest wypłacana transzami. I tak, jak idzie zaawansowanie realizacji projektów, tak są wypłacane pieniądze. Dwa razy do roku to będzie się działo, do 2030 r.
— mówiła.
To nie wszystko
W uchwale w sprawie Programu Polska Zbrojna rząd zadeklarował kontynuację działań na rzecz pozyskania środków finansowych także na wsparcie zadań realizowanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.
Sobkowiak-Czarnecka zapytana o fundusze na te cele powiedziała, że „jest to wyzwanie, nad którym cały czas trwają prace”.
Szukamy drogi, żeby uratować część z tych inwestycji przede wszystkim w Policję, Straż Graniczną i w infrastrukturę. Myślę, że to jest kwestia kilku, kilkunastu dni
— stwierdziła.
My też już dzisiaj wiemy, że nie położymy kolejnej ustawy, bo nie mam żadnej gwarancji, że pan prezydent się na nią zgodzi. Musimy działać w ramach prawa, ale musimy działać tak, żeby zadbać o bezpieczeństwo Polaków
— podsumowała.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755477-sobkowiak-czarnecka-zapowiada-podpisanie-umowy-z-ke-ws-safe
