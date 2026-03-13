TYLKO U NAS. Cyrk w Sejmie ws. prezydenckiego weta wobec SAFE. Jakubiak: "Co ci Niemcy na nich mają?" - takie miałem skojarzenie

Marek Jakubiak (na zdjęciu) zabrał głos na temat ataku na prezydenta ws. SAFE / autor: Telewizja wPolsce24
89. artykuł konstytucji, proszę państwa. To jest kryminał. Jeżeli on zapożyczy państwo polskie bez ratyfikowanego zezwolenia Sejmu i Senatu i podpisu prezydenta, to po prostu nie da się tego obronić” - powiedział poseł Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24.

Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował kontrowersyjną ustawę ws. pożyczek z SAFE, w Sejmie doszło do dantejskich scen. Liderzy koalicji 13 grudnia, wicepremierzy: Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski prześcigali się w atakowaniu głowy państwa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk opowiada o „rosyjskich gazetach” i atakuje prezydenta ws. SAFE! „Ludzie w Polsce zastanawiają się, czy jest to zdrada”

CZYTAJ TAKŻE: Hipokryzja Koalicji 13 Grudnia ws. SAFE w pełni obnażona! Bogucki : „Jak ‘psy gończe’ spuszczeni na prezydenta Nawrockiego”

Co oni na nich mają"

Sprawę skomentował w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem w Telewizji wPolsce24 poseł Marek Jakubiak.

Wiecie co, ja po wyjściu w kuluary powiedziałem jako pierwsze zdanie? „Co ci Niemcy na nich mają?” - takie skojarzenie miałem

— zauważył.

Uważam, że to akurat nie było uzgadnianie z Tuskiem, że wychodzi tych trzech głównych, czyli Kosiniak-Kamysz, Gawkowski i Sikorski, bo Sikorski nie był w ogóle przygotowany do tej wypowiedzi. On po prostu wyszedł, zaczął tam coś bredzić, zaczepiać Macierewicza

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE: Po histerii wokół weta Tusk sięgnął po straszenie w neo-TVP. Opowiadał, że Polacy czują się zagrożeni, wieszczył polexit i groził prezesowi NBP

Tego się nie da obronić"

Marek Jakubiak stwierdził, że widać wyraźnie, że są oni w desperacji.

Być może ktoś ogląda z Ministerstwa Obrony Narodowej, z pobliża, właśnie Departamentu Zaopatrzenia - koledzy nie podpisujcie niczego, co wam pod dziób podstawiają. Naprawdę zaczyna się dramatycznie

— zauważył.

89-ty artykuł konstytucji, proszę państwa. To jest kryminał. Jeżeli on zapożyczy państwo polskie bez ratyfikowanego zezwolenia Sejmu i Senatu i podpisu prezydenta, to po prostu nie da się tego obronić

— podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS o atakach na prezydenta za weto ws. SAFE. „Droga do pełnej lumpizacji Polski”. Padła deklaracja ws. prof. Czarnka

Europosłowie się wygadali

Marek Jakubiak zwrócił uwagę, że SAFE ma być w istocie pomocą dla Ukrainy.

Europosłowie się wygadali niemieccy i francuscy w tym tygodniu

— wskazał.

Dlatego Niemcy nie biorą w tym udziału dlatego, że oni uważają, że oni tyle pomogli Ukrainie, że oni nie muszą teraz

— podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE: Klaka w Sejmie! Tusk dostał od swoich brawa, bo w końcu stawił się w Sejmie. Nowacka mobilizowała do aplauzu. „To są jakieś jaja”

