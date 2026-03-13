„89. artykuł konstytucji, proszę państwa. To jest kryminał. Jeżeli on zapożyczy państwo polskie bez ratyfikowanego zezwolenia Sejmu i Senatu i podpisu prezydenta, to po prostu nie da się tego obronić” - powiedział poseł Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24.
Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował kontrowersyjną ustawę ws. pożyczek z SAFE, w Sejmie doszło do dantejskich scen. Liderzy koalicji 13 grudnia, wicepremierzy: Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski prześcigali się w atakowaniu głowy państwa.
„Co oni na nich mają”
Sprawę skomentował w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem w Telewizji wPolsce24 poseł Marek Jakubiak.
Wiecie co, ja po wyjściu w kuluary powiedziałem jako pierwsze zdanie? „Co ci Niemcy na nich mają?” - takie skojarzenie miałem
— zauważył.
Uważam, że to akurat nie było uzgadnianie z Tuskiem, że wychodzi tych trzech głównych, czyli Kosiniak-Kamysz, Gawkowski i Sikorski, bo Sikorski nie był w ogóle przygotowany do tej wypowiedzi. On po prostu wyszedł, zaczął tam coś bredzić, zaczepiać Macierewicza
— wskazał.
„Tego się nie da obronić”
Marek Jakubiak stwierdził, że widać wyraźnie, że są oni w desperacji.
Być może ktoś ogląda z Ministerstwa Obrony Narodowej, z pobliża, właśnie Departamentu Zaopatrzenia - koledzy nie podpisujcie niczego, co wam pod dziób podstawiają. Naprawdę zaczyna się dramatycznie
— zauważył.
89-ty artykuł konstytucji, proszę państwa. To jest kryminał. Jeżeli on zapożyczy państwo polskie bez ratyfikowanego zezwolenia Sejmu i Senatu i podpisu prezydenta, to po prostu nie da się tego obronić
— podkreślił.
Europosłowie się wygadali
Marek Jakubiak zwrócił uwagę, że SAFE ma być w istocie pomocą dla Ukrainy.
Europosłowie się wygadali niemieccy i francuscy w tym tygodniu
— wskazał.
Dlatego Niemcy nie biorą w tym udziału dlatego, że oni uważają, że oni tyle pomogli Ukrainie, że oni nie muszą teraz
— podkreślił.
Adrian Siwek/wPolsce24
