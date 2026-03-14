„Jeżeli nie będziemy mieli prawa decydować o swojej skali środków i sposobie ich inwestowania racjonalnego w naszą obronę, tylko zostanie to nam odebrane ustaleniami zapadającymi nie w Polsce, wtedy przestajemy być krajem suwerennym” - podkreślił prof. Andrzej Nowak w kontekście weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec unijnego programu SAFE. Jak ocenił historyk, nastąpił potem nienawistny ton pseudodebaty, określając to mianem „teatru marionetek, w którym reżyserem polskiego odcinka w tym teatrze jest premier Donald Tusk”.
Skrajna nierównoprawność unijnego systemu SAFE
Prof. Andrzej Nowak na kanale YouTube „Biały Kruk” w obszernym wykładzie odnosi się do kwestii SAFE, przedstawiając cały szereg argumentów, które jasno uzasadniają weto prezydenta Karola Nawrockiego. Zwraca przy tym uwagę na fakt, który dotąd niemal zupełnie umykał publicznej debacie, a który w praktyce oznacza oddanie państwa polskiego na łaskę Berlina – nie tylko w wymiarze symbolicznym, lecz także prawnym i instytucjonalnym.
W tym widać całą perfidię i skrajną nierównoprawność unijnego systemu SAFE. Niemcy dalej będą zakupywać na dotychczasowych zasadach najlepszą broń świata od USA, Izraela, Turcji czy Korei Południowej, czyli od krajów, które sprawdziły tę broń w boju. Ale my, Polska, nie będziemy mogli tego robić – albo jedynie poprzez pośrednictwo Niemiec. Na tym polega technologiczne ograniczenie naszych zdolności poprzez program SAFE. Powtarzam: Niemcy zachowają tę możliwość, a my będziemy jej pozbawieni
— wyjaśnia prof. Nowak.
Jeżeli nie będziemy mieli prawa decydować o swojej skali środków i sposobie ich inwestowania racjonalnego w naszą obronę, tylko zostanie to nam odebrane ustaleniami zapadającymi nie w Polsce, wtedy przestajemy być krajem suwerennym
— wskazał historyk.
Teatr marionetek
W swoim wystąpieniu prof. Andrzej Nowak szeroko komentuje także weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec mechanizmu SAFE. Przedstawia je jako decyzję wynikającą z troski o suwerenność państwa i realne możliwości obronne Polski, a zarazem jako próbę zatrzymania procesu, który doprowadzi do trwałego ograniczenia polskiej samodzielności w kluczowych obszarach polityki bezpieczeństwa. Przy okazji Profesor odnosi się również do reakcji rządu oraz polityków koalicji 13 grudnia, zwracając uwagę na ton i sposób prowadzenia debaty wokół tej sprawy. W jego ocenie zamiast rzeczowej dyskusji o konsekwencjach SAFE dla Polski pojawiają się próby przeniesienia sporu na poziom politycznych oskarżeń oraz sugestii o rzekomej „zdradzie”, kierowanych pod adresem głowy państwa.
Nie wiem czy państwo pamiętają taką scenę z filmu „Pan Tadeusz”, nakręconego przez Andrzeja Wajdę. Niedawno obchodziliśmy setną rocznicę urodzin tego reżysera. Ta scena, trochę przekraczając intencje autora, czyli Adama Mickiewicza, pokazuje Zaścianek, Zaścianek Dobrzyńskich jako skupisko rozwrzeszczanych, wykrzywionych nienawiścią ludzi, którzy pobudzeni zostają do tej nienawiści, do wściekłości oskarżeniem o zdradę. Niezależnie od tego na ile słusznym, na ile prawdziwym. Wajda chciał pokazać to, co najgorsze jego zdaniem w polskości właśnie w postaci tej karykatury Zaścianka, tłumu rozjuszonego, głuchego na argumenty
— opowiadał prof. Andrzej Nowak.
Kiedy przypatruje się temu, co nazywa się zupełnie niesłusznie debatą nad ustawą SAFE, którą rząd Donalda Tuska zastąpił uchwałą, to mam wrażenie, że znajdujemy bardzo przykrą ilustrację tej karykatury. Ilustrację, w której wykrzywione nienawiścią, takie właśnie niewrażliwe na jakiekolwiek argumenty, twarze dzisiaj nadają ton tej pseudodebacie, krzycząc „zdrada”, krzycząc „hańba”, wykrzykując o krwi na rękach prezydenta Nawrockiego. Ta właśnie bezrozumna tłuszcza, jaką ukazywał Andrzej Wajda w swojej karykaturalnej wizji polskiego zaścianka, dzisiaj tworzy klientelę, a raczej powiedziałbym inaczej, teatr marionetek, w którym reżyserem polskiego odcinka w tym teatrze jest premier Donald Tusk
— stwierdził.
Ma nad sobą oczywiście ważniejszych reżyserów, których instytucje i których interesy są przy tej okazji zaspokajane
— dodał doradca społeczny Prezydenta RP.
Adam Kacprzak/Biały Kruk/YouTube
