„Na pewno sytuacja robi się niebezpieczna. Nie jestem psychoanalitykiem, nie będę bawił się w recenzowanie osobowości prezydenta czy innych moich oponentów. To sprawa drugorzędna, natomiast to, co dzieje się w polityce za sprawą prezydenta Nawrockiego i panów z opozycji, to to jest bardzo niebezpieczna sytuacja” - opowiadał premier Donald Tusk w neo-TVP, strasząc po wecie wobec unijnego programu SAFE.
Donald Tusk na antenie TVP Info w likwidacji próbował straszyć Polaków. Powołując się na pracowników nielegalnie przejętych mediów publicznych próbował kreślić obraz, że ludzie… boją się po wecie prezydenta ws. kontrowersyjnej pożyczki z SAFE.
Nawet jak wchodziłem tutaj, do studia, pani współpracownicy, czy jest się czego bać? Chcę bardzo mocno podkreślić, bo sprawa jest bardzo poważna. Nie mam dzisiaj jakby skłonności do dykteryjek, anegdot, tylko sprawa ma fundamentalne znaczenie i nie chodzi o samo weto prezydenta, tylko o to, czy jest naprawdę się czego bać, w związku z tym, co się stało z polską polityką po prawej stronie, bo to weto prezydenta to nie finalny, ale kluczowy etap tego wielkiego zwrotu, jakiego dokonał prezes Kaczyński i który poprowadził jak za rączkę prezydenta Nawrockiego w stronę zakwestionowania wielkiego projektu
— mówił Tusk.
Następnie kontynuował swój atak na prezydenta Karola Nawrockiego i opozycję.
Na pewno sytuacja robi się niebezpieczna. Nie jestem psychoanalitykiem, nie będę bawił się w recenzowanie osobowości prezydenta czy innych moich oponentów. To sprawa drugorzędna, natomiast to, co dzieje się w polityce za sprawą prezydenta Nawrockiego i panów z opozycji, to to jest bardzo niebezpieczna sytuacja
— opowiadał.
Straszenie polexitem
To jednak nie koniec. Tusk przekonywał, że to… wstęp do polexitu.
Nazwijmy rzecz po imieniu. Ci, którzy mówią, że to wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z UE, mają niestety coraz więcej racji. Nie jestem histerykiem, ale pamiętam dokładnie te punkty zwrotne w historii Polski, miałem zaszczyt uczestniczyć w wielu działaniach
— mówił.
Pamiętam premiera Bieleckiego, który podjął decyzję, że Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, pamiętam jak premier Mazowiecki wsparł ideę zjednoczenia Niemiec i pamiętam jak Niemcy walczyły o to, aby Polska szybko trafiła do UE. Pamiętam wielką narodową zgodę, kiedy wchodziliśmy do NATO
— kontynuował.
To były te wielkie zdarzenia, które uczyniły Polskę bezpieczną i dzisiaj mamy naprzeciwko mnie gości, którzy stają na głowie, żeby te fundamenty polskiego bastionu, tej twierdzy bezpieczeństwa, wywrócić do góry nogami
— straszył.
Alternatywna rzeczywistość
Co więcej, kreując alternatywną rzeczywistość, przekonywał, że „nie ma się czego bać”, bo on SAFE i tak załatwi.
Nie ma się co bać bezpośrednich konsekwencji tego weta [ws. SAFE], bo ja sobie z tym poradzę
— stwierdził.
Ta uchwała dzisiaj rządu to tylko formalne zagwarantowanie, że my i tak znajdziemy sposoby, aby te pieniądze do Polski trafiły i do polskich firm, i do polskiej armii, policji, straży granicznej. I trafią
— mówił.
Groźby wobec szefa NBP
Tusk groził ponadto prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu… Trybunałem Stanu za Polski SAFE 0%.
Zwrócili się do mnie dzisiaj prawnicy, którzy są przekonani, że te kombinacje, jakie prezes Glapiński zaoferował prezydentowi, one nie są zgodne z prawem i są wbrew de facto wbrew ustrojowi RP i przepisom, które obowiązują NBP. Będziemy to analizować
— powiedział.
Tak czy inaczej komisja sejmowa pracuje odpowiednia nad dokończeniem pracy nad postawieniem prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu
— dodał.
Adrian Siwek/TVP Info w likwidacji/300 Polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755469-po-histerii-wokol-weta-tusk-siegnal-po-straszenie-w-neo-tvp
