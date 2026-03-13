Weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. pożyczki z SAFE wywołało wściekłość koalicji 13 grudnia, która z mównicy sejmowej zorganizowała prawdziwy spektakl nienawiści pod adresem polskiego prezydenta. „To, co wyprawiali z mównicy przedstawiciele koalicji 13 grudnia, jest skrajnie antypaństwowe, ale też uderzający jest brak kompetencji” - wskazał kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.
Hejt wobec prezydenta
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera prof. Przemysław Czarnek, któremu towarzyszył m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas rozmowy z dziennikarzami zabrał głos na temat nagonki na prezydenta Karola Nawrockiego.
To jest po pierwsze rozpętanie hejtu wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i obrażanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I to już w taki brutalny sposób. A przez to, powiedzmy zupełnie szczerze obrażanie narodu, bo naród wybrał Karola Nawrockiego i naród powierzył mu tę funkcję
— wskazał.
To, co wyprawiali z mównicy przedstawiciele koalicji 13 grudnia, jest skrajnie antypaństwowe, ale też uderzający jest brak kompetencji. To, co wyprawiał pan Gawkowski na mównicy…. Nie rozróżniał w ogóle straty księgowej jednostkowej od zysków z inwestycji i z działalności Narodowego Banku Polskiego
— zauważył.
Odpowiedzialność Tuska i Czarzastego
Prof. Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że głosu nie zabrał premier Donald Tusk.
I przy tym wszystkim można im wszystkim powiedzieć to, co mówi zwykle Donald Tusk. A Donald Tusk i to też jest uderzające, nie wyszedł dzisiaj na mównicę, tylko wypchnął tam tych swoich pomagierów, którzy mają mu tam wtórować, ale on zawsze mówi - „ile trzeba mieć w sobie złej woli”. To trzeba zapytać, ile w sobie trzeba mieć złej woli, żeby mówić, że Huta Stalowa Wola ma dostać miliardy złotych, że zbrojeniowe firmy w Bydgoszczy, na Lubelszczyźnie, gdziekolwiek indziej mają dostać miliardy i nie wziąć tych miliardów, które prezes Narodowego Banku Polskiego i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej położyli?
— pytał.
Ile w sobie trzeba mieć złej woli, żeby udawać, że jest weto marszałkowskie, którego nie ma. To są urojenia pana Czarzastego tylko po to, żeby koniecznie zatrzymać miliardy, które są, których nie trzeba pożyczać właśnie dla tych firm, które pan Gawkowski wymienił
— wskazał.
Więc pan Gawkowski z panem Czarzastym, panem Sikorskim i panem Tuskiem, który dzisiaj dziwnie milczał, są współodpowiedzialni za to, że tych pieniędzy jeszcze w tych zakładach zbrojeniowych nie ma i będą współodpowiedzialni za to, że rzeczywiście nie procedując tej ustawy Polski SAFE 0% pana prezydenta Karola Nawrockiego, nie będą dozbrajać polskiej armii i w związku z tym narażają na niebezpieczeństwo każdego mieszkańca, zwłaszcza Polski wschodniej
— mówił prof. Czarnek.
To są fakty, przed którymi dzisiaj stoimy. Zdrada polskich interesów, która jest niebywała
— dodał.
Adrian Siwek
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755467-czarnek-mocno-o-tusku-i-czarzastym-zdrada-polskich-interesow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.