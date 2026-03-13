Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Chmielnika.
Spełnianie obietnic, nawet tych małych, tych podstawowych, jest celem całej mojej prezydentury i chcę się dzisiaj do tego odnosić. Mamy w Polsce kryzys władzy politycznej, kryzys władzy publicznej. Wielu polityków przyzwyczaiło się do tego, że można publicznie kłamać, nie realizować swoich obietnic, nie realizować 100 konkretów, bo nikt o nie nie spyta
— zaznaczył.
A ja chcę być prezydentem, który i przy tych małych, i przy tych wielkich obietnicach będzie zawsze czuł się zobowiązany głosem swojego narodu i głosem narodu polskiego będzie
— wskazał.
Plan 21
Prezydent zwrócił uwagę, że wspólnie z Polakami przygotował Plan 21.
W czasie kampanii wyborczej wspólnie stworzyliśmy Plan 21 – program dla Polski. Plan, z którym szedłem do wyborów jako obywatelski kandydat na urząd prezydenta RP, wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, wspierany przez polskich patriotów. Razem wypracowywaliśmy ten plan na wielu spotkaniach, dyskusjach, panelach eksperckich, dyskusjach z obywatelami RP
— powiedział.
Plan 21 stał się dla mnie zobowiązaniem na całą prezydencką kadencję. Ten Plan 21. Już po 6 sierpnia 2025 roku zaczął być realizowany. Zaczął być realizowany z jednej strony decyzjami w odniesieniu do proponowanego prawa, które przychodziło z polskiego parlamentu, z drugiej strony inicjatywami ustawodawczymi, bo obiecywałem, że będę aktywnym prezydentem, że będę zaganiał rząd do pracy. Obiecywałem, że będę wychodził z inicjatywami ustawodawczymi w imieniu Polek i Polaków, żeby żyło się nam lepiej
— wskazał.
Program Polaków
Prezydent podkreślił, że ten program dostał ponad 10 milionów głosów w wyborach powszechnych.
Tak zdecydowali Polacy. Chcą tego prezydenta i chcą tego planu. Po 6 sierpnia Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej przygotowała 17 inicjatyw ustawodawczych, które mają nas prowadzić do Polski sprawiedliwej, zrównoważonego rozwoju, która nie zapomina o problemach demograficznych
— zaznaczył.
Wszystkie te 17 inicjatyw ustawodawczych, poza jedną, o której zaraz powiem, zamrożone są w polskim Sejmie. Zarówno te odnoszące się do sprawiedliwości społecznej, do kryzysów demograficznych, te odnoszące się do zamrożenia cen energii elektrycznej
— powiedział Karol Nawrocki.
Apel do Czarzastego
Głowa państwa odniosła się do sejmowej obstrukcji związanej z mrożeniem jego projektów.
Jesteśmy w ustrojowej sytuacji, w której prezydent wybrany w powszechnych wyborach i Plan 21, na który zagłosowało 10,5 miliona Polaków, jest blokowany przez marszałka Sejmu, który uzyskał kilkanaście tysięcy głosów i jest wyłącznie wynikiem politycznej architektury
— zaznaczył.
To nie tak powinno wyglądać, bo prawo weta, prawo niepodpisania ustawy przysługuje z mocy Konstytucji polskiego prawa Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Marszałek Sejmu nie ma prawa weta
— wskazał.
Jeszcze raz, tym razem z Chmielnika, apeluję do pana marszałka Czarzastego, aby odmroził prezydenckie projekty ustaw, za którymi stoi 10,5 miliona głosów i aby wrócił do szeregu, który wyznacza mu Konstytucja. Polacy na to czekają, panie marszałku
— podsumował.
SAFE
Prezydent zabrał głos także na temat swojego weta ws. programu SAFE.
Uznaję, że decyzje dotyczące polskiej wolności, suwerenności, bezpieczeństwa, rozwoju polskich sił zbrojnych, przemysłu zbrojeniowego są decyzjami zwierzchnika sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a nie Brukseli i nie Unii Europejskiej
— podkreślił.
To mówiłem przez 6 miesięcy kampanii wyborczej w blisko 400 miejscach - że chcemy być częścią i członkiem Unii Europejskiej, chcemy korzystać gospodarczo, ekonomicznie. Potrafimy współpracować z naszymi partnerami z całej Europy i całego świata. Jesteśmy na to otwarci. Ale są granice dla centralizacji UE. Te granice wyznacza polski ustrój, Konstytucja RP, ale także traktat UE -
— zauważył.
Polski SAFE 0 %
Prezydent Nawrocki zwrócił się do marszałka Czarzastego także ws. Polskiego SAFE 0 procent.
Ustawa leży w Sejmie. Panie marszałku, pozbawia pan możliwości polskie siły zbrojne na inwestycje w kwocie 185 miliardów złotych, które mamy dzięki pracy Narodowego Banku Polskiego i prezesa Glapińskiego. Ta ustawa jest w Sejmie, można ją przyjąć i będzie gwarantowała i elastyczne i dopasowane do polskich potrzeb i nieoprocentowane do roku 2070 środki na rozwój polskich sił zbrojnych
— wskazał.
Program SAFE europejski był niezgodny i jest niezgodny zarówno z art. 4 traktatu Unii Europejskiej, jak i z polską konstytucją. Nie możemy oddawać suwerenności decyzji bezpieczeństwa Unii Europejskiej, bo na to nie pozwala zasadnicze prawo w Polsce -
— dodał.
Adrian Siwek/wPolityce.pl/300 Polityka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755453-prezydent-zaapelowal-do-czarzastego-ustawa-lezy-w-sejmie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.